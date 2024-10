"Wojna nigdy nie była tak blisko naszych granic". Kosiniak-Kamysz ostrzega po słowach Kukuły

To nie jest tak, że możemy zasnąć i powiedzieć: wsi spokojna, wsi wesoła, wszystko będzie dobrze. Władysław Kosiniak-Kamysz

- Premier Tusk mówił zaraz jak przyjęliśmy rządy, że żyjemy w czasach przedwojennych. Ja mówię od dawna, że musimy być gotowi na każdy scenariusz i dzisiaj w każdym miejscu na świecie, w każdym miejscu w tej części świata wydatki na zbrojenia są gigantyczne - kontynuował Kosiniak-Kamysz zaznaczając, że w projekcie budżetu na 2025 r. po stronie wydatków zapisano 4,7 proc. PKB na obronność.

Prowadzący przypomniał, że szef BBN Jacek Siewiera pod koniec 2023 r. mówił, że Polska i inne kraje tej części NATO mają trzy lata, by przygotować się do ewentualnej konfrontacji. - Robimy wszystko, żeby nigdy nie opłaciło się zaatakować Polski. Zbrojenia są po to, siła w sojuszach i odporność społeczeństwa, żeby nigdy Polski się nie opłaciło zaatakować - powiedział minister.

Czytaj więcej Wojsko Łukasz Warzecha: Skąd wróci generał Wiesław Kukuła? Kolejny przedstawiciel władzy w lekkim tonie mówi o wojnie, jakby to była gra komputerowa czy romantyczna przygoda, a nie cierpienie milionów ludzi, przepadek ich majątków, krach stabilności finansowej państwa.

Co szef MON myśli o słowach szefa Sztabu Generalnego?

Dopytywany o słowa gen. Wiesława Kukuły Kosiniak-Kamysz powiedział, że "odstraszanie i obrona" to strategia NATO i Polski. Na antenie TVN24 wicepremier bronił szefa Sztabu Generalnego, wskazując na kontekst wypowiedzi generała. - To wykład inauguracyjny na Akademii Wojsk Lądowych do podchorążych, którzy przychodzą do wojska i mają misję obrony ojczyzny - przekonywał. Kosiniak-Kamysz poinformował, że rozmawiał z gen. Kukułą po jego głośnym wystąpieniu.

- Generał na pewno nie miał nic na myśli innego niż ta strategia polityczna, którą my stosujemy, odstraszania i obrony. Mówił to w określonym kontekście i myślę, że ta świadomość w społeczeństwie, budowanie odporności społecznej na zagrożenia, na to, co się dzieje za wschodnią granicą i na świecie musi być - ocenił minister obrony narodowej. - To nie jest tak, że możemy zasnąć i powiedzieć: wsi spokojna, wsi wesoła, wszystko będzie dobrze - dodał oceniając, że "żyjemy w niebezpiecznych czasach".