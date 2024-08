26 sierpnia o 6:43 rano w przestrzeń powietrzną Polski miał wlecieć niezidentyfikowany obiekt powietrzny – prawdopodobnie dron-kamikadze Shahed. Obiekt miał wlecieć na 25 km w głąb terytorium Polski, po czym zniknął z radarów. Według jednej z hipotez mógł obniżyć lot, po czym opuścić polskie terytorium. Od 26 sierpnia Wojska Obrony Terytorialnej szukają drona lub szczątków drona.



- Blisko 400 żołnierzy 24 godziny na dobę szuka jakichś śladów po dronie lub dwóch dronach, jak niektórzy mówią, ale do tej pory nie ma 100-procentowej pewności, że one wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną. Nie wiemy czyje były. Jeśli w ogóle były - mówił premier.



Donald Tusk o strzelaniu do niezidentyfikowanych obiektów: Sojusznicy rekomendują wstrzemięźliwość

- Problem z zestrzeliwaniem ma często inny charakter. To często ułamki sekund, które uniemożliwiają sprawdzenie, czy nie jest to obiekty cywilny. Czy nie jest to zabłąkany samolot – dodał Tusk.



Premier mówił też, że „nasi sojusznicy rekomendują pewną wstrzemięźliwość” jeśli chodzi o strzelanie do niezidentyfikowanych obiektów powietrznych. - Jeśli nie ma zagrożenia, jeśli nie jest to agresja – zastrzegł. - Ja bardzo cenię rozsądne, wyważone stanowisko naszych wojskowych. Nie są zainteresowani tym, by za każdym razem otwierać ogień, gdy coś się na niebie porusza. Czujcie się przez to bezpieczniejsi – dodał.