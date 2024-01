Priorytet nr 1: obrona cywilna

In vitro uratuje nosorożce przed wyginięciem ? Na świecie są tylko dwie samice

Naukowcom po raz pierwszy udało się doprowadzić do sztucznego zapłodnienia nosorożca metodą in vitro. Pomyślnie przeniesiono stworzony w laboratorium zarodek zwierzęcia do organizmu matki zastępczej. Zdaniem badaczy nowatorska metoda może uchronić zagrożony wyginięciem gatunek nosorożca białego północnego – informuje BBC.