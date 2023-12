Dane, które otrzymała „Rzeczpospolita” z Ministerstwa Obrony Narodowej powinny uruchomić dzwonki alarmowe w dowództwach armii, a także u polityków odpowiadających za bezpieczeństwo państwa.

Od 1 stycznia do 30 listopada 2023 roku, z zawodowej służby wojskowej zwolniono 8 947 żołnierzy, z czego uprawnienia emerytalne posiadało 62 proc. z nich. Dodatkowo w całym 2023 roku z Sił Zbrojnych zdecydowało się odejść aż 9 759 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. To oznacza, że w sumie mundur w 2023 roku zdjęło aż 18 706 żołnierzy (przypomnijmy, że dane dotyczące żołnierzy zawodowych obejmują okres do końca listopada).