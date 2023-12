Został on nakreślony w prezydenckim projekcie ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Dokument ten został przekazany do Sejmu w poprzedniej kadencji, ale nie zajął się nim nawet PiS. Niedawno prezydent przekazał go ponownie nowemu marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni.

O tym projekcie wspomniał Andrzej Duda w trakcie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. BBN wykorzystuje swoiste pięć minut, gdy ministrowie zajęci są meblowaniem swoich urzędów. W ministerstwie obrony narodowej trwa proces odwoływania dotychczasowych dyrektorów departamentów i biur.

Co zakłada prezydencki projekt działania państwa na wypadek zagrożenia?

Prezydencki projekt zakłada szereg zmian w funkcjonowaniu państwa przy założeniu, że może dojść do konfliktu zbrojnego z Rosją. O tym, że mamy trzy lata na przygotowanie się do potencjalnej konfrontacji mówi szef BBN Jacek Siewiera. Biuro prezydenta RP tłumaczy, że zmiany przygotowało m.in. w oparciu o doświadczenie z ćwiczeń przeprowadzonych w styczniu 2023 r. oraz „Zima” w 2017 r. i „Zima” w 2021 r.

Czytaj więcej Wojsko Sondaż: Co zrobiliby Polacy, gdyby Rosja zaatakowała? W razie wybuchu wojny co trzeci Polak zdecydowałby się na ucieczkę z miejsca zamieszkania, tylko 15,7 proc. badanych wstąpiłoby na ochotnika do wojska.

Nowością jest zobowiązanie do tworzenia przez najważniejsze organy państwa zapasowych stanowisk kierowania na wypadek wojny. Prezydent Andrzej Duda chce wprowadzić nowe stany gotowości obronnej państwa: stan stałej gotowości obronnej państwa i stan pełnej gotowości obronnej państwa. Wojsko może zostać przemieszczone lub użyte w rejonie zagrożenia w przypadku: koncentracji obcych wojsk lub „niezidentyfikowanych uzbrojonych formacji” w rejonie granicy państwa w sile pozwalającej na przeprowadzenie bezpośredniego ataku; nieuprawnionego przekroczenia przez nie granicy; ostrzelania terytorium państwa. Wprowadza też zmiany w ustawie o obronie Ojczyzny, które pozwalają żołnierzom na użycie broni w czasie pokoju. Projekt wprowadza poważne zmiany systemu dowodzenia armią. Likwiduje Dowództwo Operacyjne i Dowództwo Generalne, a w to miejsce tworzy Dowództwo Sił Połączonych.