Modernizacja armii. Przebudzenie ze snu o potędze polskiego wojska

Śmigłowce przegrały z dronami

Ale wiele wątpliwości budzi też sposób wykorzystania wspomnianych gigantycznych środków. Plan PiS-u zakłada, że armia rozwinie się do sześciu dywizji. A to wydaje się zupełnie nierealne panelowi dyskusyjnemu, choćby z braku odpowiedniej liczby potencjalnych rekrutów. Mimo wielkich zapowiedzi odchodząca władza zdołała zwiększyć liczbę żołnierzy ledwie ze 100 do 120 tys., stan Wojsk Obrony Terytorialnej (36 tys.). Co roku w Dęblinie szkolonych jest ok. 50 pilotów, trzy razy mniej, niż to jest w tej chwili potrzebne. Z podobnymi problemami musi się mierzyć Bundeswehra, która w liczącym 83 mln mieszkańców kraju nie jest w stanie zwiększyć stanu wojsk do 200 tys. żołnierzy.

W Polsce konieczna jest więc zasadnicza poprawa atrakcyjności pracy w armii, co pociąga dalsze fundusze. Dopóki to się nie stanie, cztery dywizje to maksimum tego, co wydaje się w zasięgu naszego kraju.

Innym problem jest kształt wynegocjowanych kontraktów. Polska zdecydowała się na masowe zamówienia w Korei Południowej m.in. dlatego, że Niemcy i Francja nie zgodziły się na wejście Polski do konsorcjum budującego czołg nowej generacji i były w stanie podać jedynie odległy termin dostaw. A zagrożenie dla naszego kraju jest tu i teraz.

– Skutek jest jednak taki, że dzięki Polsce, która jest odbiorcą 83 proc. dostaw broni Koreańczyków dla zagranicznych kontrahentów (23 mld dol.), Seul wspiął się na piąte miejsce na liście największych eksporterów broni na świecie. Mimo to polskie władze nie zdołały w wystarczającym stopniu pozyskać od Korei Południowej technologii uzbrojenia oraz inwestycji na miejscu. Innym ogromnym problem jest brak amunicji. Jedną z największych lekcji wojny w Ukrainie jest gigantyczna skala zużycia pocisków. Zakupione jednak przez Polskę czołgi czy wyrzutnie rakietowe HIMARS mają zapewnione po kilka pocisków.

Nagle okaże się, że mamy najnowocześniejszy sprzęt, ale możemy z niego strzelać powietrzem – słyszymy.

Źródłem nadziei jest tu jednak poprawa relacji między Polską i Ukrainą po ukształtowaniu się nowego rządu. A to dlatego, że Amerykanie chcą budować nowe zakłady produkcji amunicji dla Kijowa. Warunkiem Stanów jest jednak to, że ze względów bezpieczeństwa znajdą się poza Ukrainą. Gdzie? Do tej pory władze ukraińskie wykluczały ulokowanie fabryki nad Wisłą, myślały o Słowacji. Ale sytuacja się ostatnio odwróciła: w Bratysławie pojawił się populistyczny, prorosyjski rząd, w Polsce populiści ponieśli dotkliwą porażkę. Wraca więc możliwość budowy nowych zakładów w Polsce, a to stwarza szansę na przeznaczenie choć części produkcji na potrzeby naszego kraju.