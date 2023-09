Armia chce uruchomić dawno zamknięte poligony

Poligon Muszaki koło Nidzicy powstał po II wojnie światowej. Aby zwiększyć jego obszar, wysiedlono mieszkańców i zburzono kilka wsi, m.in. Piec, Małga, Ulesie, Retkowo. Przez wiele lat ćwiczyli tam m.in. czołgiści, żołnierze wojsk chemicznych i powietrzno-desantowych. Pozostałą w Małdze wieżę kościelną wykorzystywano jako punkt orientacyjny.

Reklama

Po zlikwidowaniu poligonu w 1993 r. teren pozostał niezamieszkały i stał się ostoją dzikich zwierząt i unikalnej roślinności. Część tego obszaru objęta została ochroną jako rezerwat przyrody. To miejsce gromadzenia się żurawi, miejsce lęgowe orlika krzykliwego, błotniaka stawowego, pustułki, sowy uszatki błotnej, cietrzewia i innych ptaków. Obszar ten objęty jest programem Natura 2000.

Muszaki ostoją ptaków

Pod koniec października 2021 roku okoliczne gminy otrzymały informację, że Ministerstwo Obrony Narodowej planuje reaktywację poligonu w Muszakach. Samorząd Janowa potraktował ofertę jako szansę dla rozwoju gminy. Wójt pobliskiej gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak przyznał, że „jest świadomy konieczności zrealizowania tego planu, co wynika z obecnej sytuacji międzynarodowej”. Jak podał „Tygodnik Szczytno” w odpowiedzi skierowanej do MON, zasygnalizowano konieczność przebudowy niektórych dróg, które nie są dostosowane do tonażu wojskowego sprzętu. Jednocześnie wójt zwrócił uwagę, że część obszaru poligonu będzie musiała zostać wyłączona z obszaru Natura 2000. Nie ukrywał, że trudno wytłumaczyć mieszkańcom, dlaczego przez kilkadziesiąt lat urzędy odmawiały im zgód na najdrobniejsze inwestycje, tłumacząc to potrzebą ochrony unikalnych przyrodniczych zasobów, a teraz ma tam wejść wojsko.

Zapytaliśmy Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, czy resort obrony zwrócił się już z propozycją wyłączenia części poligonu Muszaki z obszaru Natura 2000? Jakub Troszyński, rzecznik dyrekcji, odpowiedział nam, że żaden wniosek ze strony instytucji podległych Ministerstwu Obrony Narodowej nie wpłynął do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska lub Regionalnej DOŚ w Olsztynie.