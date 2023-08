- Rzecz niebywała! Jestem zdziwiony. Nie słyszałem o przypadku, żeby zgubić zapalnik - powiedział w rozmowie z portalem o2.pl Waldemar Skrzypczak. - To stara rakieta ale podlega przeglądom pod kątem sprawności. Wojskowy Instytut Techniki Uzbrojenia sprawdza takie pociski. Niedopuszczalne byłoby, że do wojska trafiła amunicja, która nie ma odpowiednich certyfikatów - zauważył były dowódca Wojsk Lądowych.

Gen. Waldemar Skrzypczak po zgubieniu zapalnika pocisku przez wojsko pyta o procedury

Emerytowany wojskowy zwrócił uwagę, że na podobne sytuacje przygotowywane są odpowiednie procedury, a bez nich można mówić nawet o zagrożeniu dla życia i zdrowia ludzkiego.

Zdaniem generała pocisk, z którego zapalnik wypadł, był obarczony wadą, albo urządzenie było źle zamontowane.

- Moim zdaniem to niechlujstwo po stronie SIL-u czyli służby inżynieryjno-lotniczej. Są w niej technicy lotniskowi, pokładowi, technicy uzbrojenia. Każdy pocisk, wkładany do zasobnika wyrzutni, ma na końcu coś w rodzaju wstążki. Przed lotem zostaje ona usunięta. Takie zapalniki są wkręcane, na gwintach. I zapalnik wypadł? Można by tu postawić kilka pytań, z pytaniem o możliwość sabotażu włącznie - podsumował generał.