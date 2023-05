Marek Kozubal: Czy Błaszczak wrzucił generałów pod czołg?

Czytaj więcej Polityka Komorowski o Błaszczaku: Jeśli jest honorowy, powinien podać się do dymisji Były prezydent Bronisław Komorowski zapytany został w RMF FM, czy minister obrony narodowej powinien stracić stanowisko w związku ze sprawą rosyjskiej rakiety, którą znaleziono w lesie pod Bydgoszczą. - Powinien sam, jeśli jest człowiekiem honorowym, podać się do dymisji, a nie próbować uczynić kozłem ofiarnym jednego z generałów mu podlegających - ocenił.

Dymisji Błaszczak domagają się inne partie opozycyjne. - Nie wyobrażam sobie – i myślę, że prezydent Duda też sobie nie wyobraża – dalszej współpracy ministra z czołowymi dowódcami, z których jeden kwestionuje jego prawdomówność, a drugi jest atakowany przez Błaszczaka - mówił w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Tomasz Siemoniak były minister obrony narodowej z Platformy Obywatelskiej.

Tymczasem lider partii Polska 2050 Szymon Hołownia zarzucił Błaszczakowi brak honoru. Bo – jego zdaniem „minister obrony narodowej zachowuje się jak Jasio z przedszkola. Jasio z przedszkola ma więcej honoru niż minister Błaszczak”. - W żadnym normalnym kraju człowiek, który dopuścił się takich rzeczy, lub na którego wachcie by to się wydarzyło, nie byłby ministrem ani minuty dłużej - dodał. Słowem, zarzucił mu brak kompetencji do zarządzania bezpieczeństwem państwa. Ale też wskazał, że jego działanie może demotywować wojskowych: - Jak się ma czuć dziś żołnierz, jeśli jego przełożony, w sytuacji zagrożenia, wystawia go na strzał? To będzie skutkowało potężnym kryzysem zaufania między cywilnym kierownictwem nad wojskiem a armią – uważa Hołownia.

Polityk ten podważa też jego sprawczość działania: - Zobaczcie jak Polska jest bezpieczna. Co jeszcze musi wlecieć w polską przestrzeń powietrzną, aby Błaszczak podał się do dymisji? Bombowiec strategiczny, który doleci do Świnoujścia? - pytał.

Oczywiście o dymisji Błaszczaka nie ma mowy. Wszelkie spekulacje na ten temat ucina rzecznik rządu Piotr Muller. - Pewnie Rosjanie by przyklasnęli temu pomysłowi niektórych osób - dodał.

Sęk w tym, że przedstawiciele rządu na razie robią niewiele, aby swojego partyjnego kolegę bronić. Nie ma bowiem wątpliwości, że została podważona jego wiarygodność, a tym samy całego obozu władzy. To on przecież wielokrotnie zapewniał, że Polska jest bezpieczna i dzięki rządowi PiS ma wielowarstwowy system obrony powietrznej. W sporze z najwyższymi dowódcami pokazał, że nie „stanie murem za wojskiem”. Mocno nadszarpnięty został tym samym wizerunek Błaszczaka jako głównego „zbrojmistrza” Sił Zbrojnych i „głównodowodzącego armią”, a na takiego od początku urzędowania się kreował.