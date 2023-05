Balon znad Białorusi. Nowy komunikat MON ws. poszukiwań obiektu przez wojsko

Czytaj więcej Polityka Rosyjska rakieta pod Bydgoszczą. KO: Błaszczak zagraża bezpieczeństwu Polski, musi odejść - Minister Błaszczak utracił zdolność do kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej - ocenił Tomasz Siemoniak (KO), komentując sprawę szczątków rosyjskiej rakiety pod Bydgoszczą i reakcji władz państwowych na sytuację.

- W chwili pojawienia się tego obiektu w polskiej przestrzeni powietrznej uruchomione zostały wszystkie obowiązujące w takich przypadkach procedury. Poderwana została para dyżurna MIG-29, a następnie F-16. Około pół godziny po północy obiekt ten przestał być widoczny przez nasze środki rozpoznania. Miało to miejsce w województwie kujawsko-pomorskim, w okolicach Rypina. Następnie o godzinie 5 rano Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych rozpoczął aktywację sił, które może wykorzystać do zadania poszukiwania tego typu obiektu - mówiła "Rz" kapitan Ewa Złotnicka z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Do mieszkańców trzech województw - pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego - wysłano w sobotę alert RCB w sprawie prowadzonych poszukiwań. Apelowano, by w przypadku znalezienia obiektu nie podnosić go i poinformować policję.