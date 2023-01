- Dywizja będzie wyposażona w nowoczesną broń. Będą tu także stacjonowały czołgi K2 oraz czołgi Abrams. W tym roku Polska otrzyma nowe dostawy tych czołgów - zapowiedział w Białymstoku minister obrony narodowej.

- Sformowanie 1. Dywizji pozwoli skuteczniej odstraszać potencjalnego agresora i przygotować skuteczniejszą obronę w razie ataku. Nazwa dywizji nawiązuje do historycznego związku taktycznego, który zapisał się najdłuższą walką o niepodległości w okresie I i II wojny światowej - mówił Mariusz Błaszczak.

- Nie ulega żadnej wątpliwości, że mamy do czynienia z próbą odbudowy imperium rosyjskiego, to jest imperium zła. Bez względu na to, czy ono było białe, czy czerwone, czy teraz jest putinowskie, zawsze niosło z sobą zło, o czym przekonują się codziennie nasi sąsiedzi z Ukrainy, bo przecież na Ukrainie trwa regularna wojna, to już jest pełnoskalowy konflikt. Ukraina została napadnięta przez Rosję - mówił wicepremier.