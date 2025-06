Pod wpływem wyraźnej poprawy nastrojów globalnych w godzinach porannych kurs dolara do złotego obniżył się do poziomu 3,68 zł. Polska waluta jest także nieco mocniejsza na tle euro, które kosztuje ok. 4,26 zł. Z kolei notowania franka szwajcarskiego zjechały do poziomu 4,53 zł.

Trump ogłasza rozejm na Bliskim Wschodzie

Wtorkowy poranek przynosi wyraźną poprawę nastrojów globalnych wynikającą z optymistycznych doniesień z Bliskiego Wschodu. Donald Trump ogłosił zawieszenie broni pomiędzy Iranem a Izraelem, które weszło w życie w godzinach porannych polskiego czasu. Perspektywa stabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie oznacza spadek ryzyka geopolitycznego w tym regionie, co przekłada się na wzrost popytu na ryzykowne aktywa.

Na rynku globalnym traci dolar, choć jego osłabienie nie jest zbyt znaczące. Jednocześnie inwestorzy łaskawym okiem spoglądają na waluty z naszego regionu. - Ostatnie godziny przyniosły eksplozję popytu na bardziej ryzykowne aktywa oraz spadki cen ropy po tym, jak Trump ogłosił, że Izrael oraz Iran zgodziły się na bezterminowe zawieszenie broni, tym samym teoretycznie kończąc 12-dniowy konflikt – zauważa w komentarzu porannym Marek Rogalski, analityk walutowy DM BOŚ.