Pod wpływem wyraźnej poprawy nastrojów globalnych inwestorzy nabrali większej wiary w polskie aktywa, co przełożyło się na wyraźne wzrosty na krajowej giełdzie i umocnienie złotego. W efekcie, w godzinach popołudniowych kurs dolara do złotego obniżył się do poziomu 3,66 zł, osiągając poziom nienotowany od ponad czterech lat. Polska waluta była także wyraźnie mocniejsza na tle euro, które spadło do ok. 4,25 zł. Z kolei notowania franka szwajcarskiego ustabilizowały się w okolicach 4,54 zł.

Zawieszenie broni z ulgą przyjęte przez inwestorów

Wtorek przyniósł wyraźną poprawę nastrojów globalnych, wynikającą z optymistycznych doniesień z Bliskiego Wschodu. Donald Trump ogłosił zawieszenie broni pomiędzy Iranem a Izraelem, które weszło w życie w godzinach porannych polskiego czasu. Tym samym deeskalacja kilkunastodniowego konfliktu zbrojnego, wyczekiwana już od pewnego czasu przez inwestorów, stała się faktem.

Perspektywa stabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie oznacza spadek ryzyka geopolitycznego w tym regionie, co we wtorek przełożyło się na wzrost popytu na ryzykowne aktywa. Na globalnym rynku wyraźnie osłabił się dolar. Jednocześnie do łask wróciły waluty z naszego regionu notując efektowne zwyżki.