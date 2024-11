Pierwsza europejska sieć handlowa umożliwiła płatność kryptowalutami

Printemps został tym samym pierwszą siecią domów towarowych w Europie akceptujących płatności kryptowalutami. Firma dołączyła w ten sposób do grona takich marek detalicznych akceptujących płatności w kryptowalutach, jak m.in. amerykańska sieć Whole Foods (należąca do Amazona), Gucci, sieć sklepów elektronicznych Newegg czy producent samochodów Ferrari.

Kryptowaluty w amerykańskiej sieci handlowej

Sheetz, amerykańska sieć sklepów wielobranżowych, akceptuje od początku listopada płatności w kryptowalutach w całej swojej sieci detalicznej w Stanach Zjednoczonych. Jej sklepy, otwarte 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, oferują fast foody na zamówienie, a większość z nich obejmuje stację benzynową, a w kilku lokalizacjach znajdują się pełnowymiarowe postoje dla ciężarówek, oferujące prysznice i pralnię. Ta rodzinna firma zatrudnia ponad 21 000 pracowników i prowadzi ponad 750 sklepów firmowych zlokalizowanych w środkowej i zachodniej Pensylwanii, Wirginii Zachodniej, Maryland, Ohio, Wirginii, Karolinie Północnej i Michigan

Po początkowym wdrożeniu w wybranych lokalizacjach firma rozszerzyła współpracę z Flexą, aby umożliwić klientom korzystanie z walut cyfrowych podczas zakupów w sklepach we wszystkich lokalizacjach w regionie środkowoatlantyckim. Umożliwia to klientom dokonywanie natychmiastowych, odpornych na oszustwa płatności przy użyciu różnych zasobów cyfrowych, w tym bitcoinów, eterów, litecoinów i stablecoinów.

Nowa technologia integruje się bezpośrednio z istniejącymi systemami punktów sprzedaży marki w sklepach, zapewniając płynny i szybki proces realizacji transakcji.