Rynek walut wraca do tegorocznego trendu, co oznacza osłabienie dolara amerykańskiego. Kurs EUR/USD zwyżkuje dziś o blisko 0,5 proc., do 1,13. Tak wysoko eurodolar nie był od około dwóch tygodni.

Analitycy tłumaczą, że w ostatnich dniach kurs EUR/USD wzrósł w reakcji na doniesienia o możliwym izraelskim ataku na irańskie instalacje nuklearne.

- Po reakcji można wnioskować, że w obecnym klimacie geopolitycznym euro jest postrzegane jako „bezpieczna przystań”, co zwykle było zarezerwowane dla dolara amerykańskiego. Co ciekawe, Europejski Bank Centralny zareagował na aprecjację zaskakująco pozytywnie – wskazuje Łukasz Zembik z Oanda TMS.

Dolar jest dziś też wyraźnie słabszy od złotego. Kurs amerykańskiej waluty sięga 3,74 zł, co oznacza spadek o 0,4 proc., do najniższego poziomu w maju. Za euro krajowi inwestorzy płacą dziś 4,24 zł, podobnie do wczorajszego zamknięcia.

Bitcoin wywalczył dziś nowy rekord wszech czasów. Kurs największej kryptowaluty zwyżkuje po południu 1,85 proc., do 108,6 dolarów, natomiast sięgnął już 109,44 tys. dolarów. Uncja złota kosztuje 3312,7 dolarów, przy 0,7-proc. umocnieniu.