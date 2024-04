Oczekiwania się potwierdziły. To amerykańskie dane o inflacji miały mieć w środę kluczowy wpływ na rynek walutowy i złotego, i faktycznie miały. Nasza waluta w ostatnich dniach, pokazywała dużą siłę. Odczyty z USA okazał się jednak pretekstem do korekty tego ruchu.

Inflacja w USA namieszała na rynkach walut

Co prawda już rano widzieliśmy osłabienie naszej waluty, ale wtedy było ono jeszcze niewielkie. Prawdziwe problemy zaczęły się później. Odczyt inflacji w USA wypadł powyżej oczekiwań. To odsuwa w czasie perspektywę obniżek stóp procentowych w USA, a tym samym był to także pretekst do umocnienia dolara na globalnym rynku.

- Dane zdecydowanie nie ugruntują w Fed przekonania, że niebawem będzie można bezpiecznie przystąpić do obniżek stóp procentowych pozostających od lipca ubiegłego roku w najwyższym od przeszło dwóch dekad przedziale 5,25-5,50 proc. Miesięczne skoki cen są w tym roku dwa razy silniejsze niż wzrosty cen, przy których osiągany jest cel inflacyjny. W takich warunkach furtka do obniżek coraz wyraźniej się zamyka - wskazuje Bartosz Sawicki, analityk firmy Cinkciarz.pl

Presja na złotego

Mocniejszy dolar to słabszy złoty. Po południu nasza waluta traciła wobec dolara nawet ponad 1 proc. i ten był wyceniany na 3,96 zł. Złoty stabilnie natomiast zachowywał się w stosunku do euro. W tym układzie tracił jedynie 0,1 proc. i euro po południu kosztowało 4,26 zł.