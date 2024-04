Decyzja RPP o utrzymaniu stóp procentowych wspiera złotego

Lokalnie, najważniejszym wydarzeniem czwartku, była decyzja RPP w sprawie stóp procentowych. Niespodzianki nie było i stopy pozostały na niezmienionym poziomie.

Co więcej, na razie nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić, a to też jest czynnik wspierający złotego.

- Polska waluta w minionych miesiącach najpierw zaliczyła imponujący skok, w końcówce ubiegłego roku zyskiwała najdynamiczniej na świecie. Później – w przeciwieństwie m.in. do korony czeskiej, forinta czy walut skandynawskich – okazała się odporna na wzrost wartości dolara i wyparowanie nadziei inwestorów, że bank centralny USA szybko i ostro będzie ciąć stopy procentowe. Jedną z podstaw, na których wykrystalizował się trend umocnienia złotego, była ewidentna zmiana nastawienia RPP. Utrzymywanie kosztu pieniądza bez zmian nadal będzie pozytywnym wyróżnikiem złotego, zwłaszcza w obliczu niechybnego luzowania w gospodarkach rozwiniętych — wskazuje Bartosz Sawicki, analityk firmy Cinkciarz.pl.