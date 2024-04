Trwa dobra passa polskiego złotego. Wczoraj nasza waluta zyskiwała znów na wartości, głównie względem amerykańskiego dolara. Ten bowiem był słaby na globalnym rynku. Dzisiaj o poranku złoty trzyma poziomy zdobyte wczoraj.

Ile kosztuje dolar, ile kosztuje euro, a ile frank szwajcarski

Oznacza to, że dolar jest wyceniany na 3,96 zł, euro kosztuje 4,29 zł. Po raz kolejny słabnie zaś frank. Jego wycena obniża się dzisiaj rano o 0,3 proc. i jest wyceniany 4,36 zł. Ruch ten trzeba łączyć ze spadkiem inflacji w Szwajcarii, a to z kolei przybliża tam kolejne obniżki stóp procentowych.

- Inflacja CPI w Szwajcarii spada nieoczekiwanie do 1,0 proc. r/r za marzec. Oczekiwano utrzymania na poziomie 1,3 proc. r/r. To zwiększa szanse na kolejne cięcie stóp procentowych przez SNB w czerwcu. Dobra informacja dla frankowiczów, zła dla franka. CHFPLN wyraźnie traci i znajduje się najniżej od czerwca 2022. Bardzo blisko przełamania wsparcia, co oznaczałoby najmocniejszego złotego w stosunku do franka od lutego 2022 — wskazują analitycy firmy XTB.

Dzisiejsze posiedzenie RPP może wpłynąć na kurs złotego

Z perspektywy złotego najważniejszym wydarzeniem będzie dzisiaj decyzja RPP w sprawie stóp procentowych, chociaż rynek jest przekonany, że stopy zostaną utrzymane na niezmienionym poziomie.

- RPP jasno komunikuje, że jej funkcja reakcji koncentruje się wokół inflacji bazowej i inflacyjnych czynników ryzyka, stąd najpewniej pozostanie niewzruszona na spadek (tymczasowy) inflacji CPI do 1,9 proc. r/r, czyli poniżej celu NBP. Nie widzimy przesłanek, aby funkcja reakcji w najbliższym czasie miała się zmienić w kierunku większego apetytu na luzowanie polityki pieniężnej. Nowych perspektyw nie dostarczy też raczej zaplanowana na piątek konferencja prasowa prezesa NBP, która poza polityką pieniężną może także dotyczyć kwestii zw. z wnioskiem o Trybunał Stanu — uważają ekonomiści PKO BP.