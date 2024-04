Kurs złotego pod wpływem ruchów dolara

- Ewidentna zmiana nastawienia władz monetarnych z minionych miesięcy stała się atutem polskiej waluty. Uodporniła też PLN na wyraźny wzrost wartości dolara w relacji do głównych walut obrazowany przez najwyższe pułapy indeksu USD od listopada. Złoty, mimo skoku z końcówki ubiegłego roku i w przeciwieństwie do pozostałych walut regionu, w I kw. br. pozostał mocny. Choć wraz z odbiciem inflacji atrakcyjność odsetkowa nieco się obniży, to niechęć RPP do luzowania w momencie rozpoczęcia cięć przez Fed i EBC będzie tworzyć silny, pozytywny kontrast. Fintech Cinkciarz.pl zakłada, że kurs euro ustabilizuje się w okolicy 4,25. Więcej przestrzeni do zniżek mają kurs dolara, który powinien spaść na koniec roku do 3,75, oraz notowania franka zmierzającego do zrównania się wartością ze wspólną walutą - wskazuje Bartosz Sawicki, analityk firmy Cinkciarz.pl.