Kurs złotego nieco słabszy, ale stabilny

Przed nami jeszcze jedna tegoroczna sesja na rynku walutowym. Przynajmniej w teorii nie powinniśmy w piątek widzieć jakiś bardziej znaczących ruchów. W przeszłości teoria była jednak brutalnie konfrontowana z rzeczywistością m.in. za sprawą NBP, który w ostatnich dniach roku potrafił dokonywać interwencji rynkowych. Teraz co prawda się na to nie zanosi, ale dla bezpieczeństwa lepiej zaczekać z sylwestrowymi przygotowaniami do końca piątkowej sesji na rynku.