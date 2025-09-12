O awarii ogólnopolskiego rejestru dokumentów paszportowych poinformował w piątek w mediach społecznościowych Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym po godzinie 10.00, w piątek 12 września w godzinach porannych w całym kraju doszło do awarii systemu rejestrującego dokumenty paszportowe.

W komunikacie przekazano, że „w związku z zaistniałą sytuacją przyjmowanie wniosków paszportowych oraz wydawanie gotowych dokumentów zostało wstrzymane do odwołania”. Jak zaznaczono, sytuacja dotyczy wszystkich punktów paszportowych.

Urzędnicy wystosowali apel o cierpliwość i śledzenie komunikatów. „Będziemy na bieżąco przekazywać informacje, gdy system powróci do poprawnego funkcjonowania” - zapewniono.