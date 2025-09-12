Aktualizacja: 12.09.2025 13:05 Publikacja: 12.09.2025 11:10
O awarii ogólnopolskiego rejestru dokumentów paszportowych poinformował w piątek w mediach społecznościowych Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.
Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym po godzinie 10.00, w piątek 12 września w godzinach porannych w całym kraju doszło do awarii systemu rejestrującego dokumenty paszportowe.
W komunikacie przekazano, że „w związku z zaistniałą sytuacją przyjmowanie wniosków paszportowych oraz wydawanie gotowych dokumentów zostało wstrzymane do odwołania”. Jak zaznaczono, sytuacja dotyczy wszystkich punktów paszportowych.
Urzędnicy wystosowali apel o cierpliwość i śledzenie komunikatów. „Będziemy na bieżąco przekazywać informacje, gdy system powróci do poprawnego funkcjonowania” - zapewniono.
Po godzinie 11.00 wspólny komunikat wydały Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Przekazano, że "około godziny 9:45 wystąpiła krótka przerwa w dostępie do Rejestru Systemów Państwowych, uniemożliwiająca wykonywanie zadań na podstawie tych rejestrów, takich jak dowody osobiste, paszporty, akty stanu cywilnego". Jak dodano, "Centralny Ośrodek Informatyki podlegający Ministerstwu Cyfryzacji przywrócił już funkcjonalność Systemu".
Rzeczniczka prasowa MSWiA Karolina Gałecka poinformowała na platformie X, że przyczyny awarii są analizowane.
