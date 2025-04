Jak informuje MSWiA, od poniedziałku 28 kwietnia podróżni w nagłych przypadkach mogą wyrobić paszport tymczasowy w punkcie paszportowym w Porcie Lotniczym Wrocław. Działa w terminalu pasażerskim, w strefie ogólnodostępnej, w pobliżu stanowiska informacji lotniskowej. Wystarczy ważny bilet lotniczy i dokument tożsamości. Z takiego rozwiązania można od dwóch lat korzystać na Lotnisku Chopina w Warszawie, sprawdziło się także w Krakowie, Katowicach i Gdańsku. Dotąd wydano paszport tymczasowy dla łącznie ponad 34 tysięcy podróżnych. W samej Warszawie wydano ich ponad 26 tysięcy.

Jak wyrobić paszport tymczasowy

Paszport tymczasowy jest wyrabiany ekspresowo w nagłej sytuacji, np. gdy podróżny zapomni, zgubi paszport lub dowód osobisty lub też został on ukradziony albo posiadany paszport lub dowód utracił ważność. Dokument jest ważny tylko przez określony czas (maksymalnie przez 365 dni), w zależności od indywidualnej sytuacji. Przy złożeniu wniosku w punkcie na lotniku należy okazać ważny bilet lotniczy. Nie ma znaczenia, czy wyjazd jest służbowy czy turystyczny. Na miejscu pracownik punktu sprawdza tożsamość osoby, która ubiega się o paszport. Musi też potwierdzić obywatelstwo. Wszystko to na podstawie danych dostępnych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych, rejestrze PESEL oraz Rejestrze Dowodów Osobistych. Wykonywane jest także zdjęcie niezbędne do wyrobienia dokumentu. Wniosek o wydanie paszportu tymczasowego jest generowany elektronicznie, a następnie podpisywany na urządzeniu do składania podpisu. W przypadku wyrobienia takiego dokumentu dla dzieci, niezbędna jest zgoda obojga rodziców. Opłata za wyrobienie paszportu tymczasowego wynosi 30 zł. Płatność odbywa się wyłącznie kartą płatniczą.

Punkt otwarty we Wrocławiu to jedno z 18 miejsc, w których Dolnoślązacy mogą składać wnioski o paszport. Obsługują go pracownicy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Otwarcie punktu paszportowego tuż przed majówką to doskonała informacja dla pasażerów wylatujących z Portu Lotniczego Wrocław. Dzięki bardzo dobrej współpracy z wojewodą oraz MSWiA zadbamy o to, aby podróże rozpoczynające się w stolicy Dolnego Śląska kojarzyły się wyłącznie z pozytywnymi emocjami, które wcześniej mógł skutecznie zakłócić brak ważnego paszportu. Punkt paszportowy to kolejne udogodnienie, które w ostatnich tygodniach wprowadziliśmy z myślą o naszych pasażerach, których w tym roku planujemy obsłużyć niemal 4,8 miliona – mówi Karol Przywara, prezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław.