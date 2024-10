Agencja Fitch Ratings jako pierwsza z trzech najważniejszych (są jeszcze S&P Global i Moody's) obniżyła jej ocenę — w kwietniu 2023 ocenę wiarygodności do AA, to samo zrobiła rok później S&P Global później, tylko Moody's utrzymała bez zmiany Aa2 — a teraz perspektywę ze stabilnej do negatywnej z powodu wzrostu zagrożeń politycznych i związanych z polityką fiskalną. Nowa decyzja wskazuje, że dwie pozostałe agencje zrobią to samo.