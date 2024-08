Chodzi o sprawę ośmioletniego Kamilka z Częstochowy, który zmarł w maju 2023 r. po tym, jak był wielokrotnie maltretowany przez ojczyma. Krajowa Rada Sądownictwa powołała zespół, który przeprowadził lustrację w sądach rejonowych w Częstochowie, Olkuszu i w Sądzie Okręgowym w Częstochowie, które prowadziły sprawy opiekuńcze dotyczące sytuacji w rodzinie Kamila. Z raportu zespołu po lustracji wynika, że sądy działały w tych sprawach niezwłocznie, lecz materiał dowodowy, który przedstawiono nie uzasadniał umieszczenia Kamilka i jego rodzeństwa poza środowiskiem rodzinnym. I choć KRS wskazała kilka zaniedbań ze strony sądów rejonowych, to jej zdaniem konieczne jest przede wszystkim "wprowadzenie zmian systemowych, zmierzających do zapewnienia skoordynowanego działania służb, do obowiązków których należy ochrona dobra dziecka”.

Reklama

Rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak w kwietniu i maju wystąpiła o ponowną lustrację, gdyż jej zdaniem wnioski KRS "miały charakter całkowicie dowolny", nie korelowały z ustaleniami i stanem faktycznym.

Rzeczniczka podkreśliła, że niezrozumiałe jest, dlaczego w raporcie zespołu, który prowadził lustrację, skoncentrowano się na potrzebie zmian legislacyjnych, choć tego rodzaju postulaty, co do zasady, wykraczają poza zakres wniosków polustracyjnych.

– Dlatego nowe wnioski powinny być poddane pod dyskusję całej Rady. Ze względu na znaczenie tej sprawy, jak i doniosłość konsekwencji systemowych niezbędne jest rzetelne i szczegółowe wyjaśnienie okoliczności, które towarzyszyły śmierci Kamilka – podkreślała RPD w piśmie do KRS. Nie otrzymała jednak odpowiedzi.