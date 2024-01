UPS zwolni 12 tys. pracowników. Perspektywy na ten rok są mroczne

Firma zasugerowała również, że jej wystawi na sprzedaż Coyote - globalnego dostawce usług logistycznych. We wrześniu członkowie związku zawodowego Teamsters zagłosował za zatwierdzeniem wstępnej umowy o UPS, co przypieczętowało kontrowersyjne negocjacje płacowe, które groziły zakłóceniem dostaw przesyłek paczkowych dla milionów firm i gospodarstw domowych w całych Stanach Zjednoczonych – przypomina AP.

Dyrektor generalna Carol Tome powiedziała podczas konferencji, że zmniejszenie zatrudnienia w UPS pozwoli zaoszczędzić aż 1 miliard dolarów.

UPS zwalnia pracowników i podnosi dywidendę

UPS poinformował także, że zarząd zatwierdził podwyższenie o 1 cent kwartalnej dywidendy dla akcjonariuszy. „Zamierzamy dopasować naszą organizację do naszej strategii i dostosować nasze zasoby do tego, co jest niezwykle ważne” – powiedział Tome. Dyrektor generalny zapowiedział, że UPS w tym roku wezwie pracowników do powrotu do pracy biurowej przez pięć dni w tygodniu – informuje AP.

United Parcel Service Inc. przewiduje przychody w 2024 r. w przedziale od około 92 miliardów dolarów do 94,5 miliardów dolarów, czyli mniej niż oczekiwania analityków z Wall Street prognozujących powyżej 95,5 miliardów dolarów.