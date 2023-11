72 794 zł to wydatki związane z podróżami samolotami, kolejami, taksówkami i prywatnymi samochodami członków komisji. Wyjazdy dwoma służbowymi samochodami kosztowały kolejne tysiące, dokładnie 20 134,48 zł. Łącznie daje to kwotę 92 928,48 zł. W skład komisji wchodzi pięciu członków.

Zgodnie z ustaleniami dziennikarzy RadioZet.pl najwięcej na przejazdy wydała Barbara Chrobak, były to prawie 34 tysiące złotych, w tym 21 tysięcy zł stanowiły bilety na koleje oraz loty samolotami. Kolejne 11 tysięcy złotych to podróże taksówkami. Najmniej "kosztował" komisję jej były przewodniczący, Błażej Kmieciak, 1 900 zł. Pięć członków komisji miało wydać na pociągi i samoloty 38 tys. zł, na taksówki 27 tys. złotych.

Obecnie prace komisji ds. pedofilii są utrudnione, ponieważ ze stanowiska zrezygnował jej przewodniczący prof. Błażej Kmieciak, wobec tego kontrole przejęła wiceprzeowdnicząca Justyna Kotowska, ale nie posiada ona kompetencji do zwoływania posiedzeń. Sejm podjął się próby uzupełnienia składu, ale żaden kandydat nie uzyskał większości posłów. Po stronie Sejmu leży również obowiązek wyboru przewodniczącego komisji.

Główną "motywacją" do utworzenia Państwowej Komisji ds. Pedofilii był film braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu", którego premiera odbyła się w 2019 roku. Dokument ujawnił nieznane do tej pory przypadku pedofilii wśród polskich księży. Od listopada 2020 roku kiedy komisja przyjmować zgłoszenia dotyczące przestępstw na tle seksualnym wobec małoletnich do sierpnia 2022 roku prowadziła 513 spraw. W 233 przypadkach złożono zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.