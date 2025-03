Warta z rekordową sprzedażą ubezpieczeń w 2024 r. Zysk, rentowność i rating w górę

Warta podała we wtorek wyniki za 2024 r. Osiągnęła w nim historyczny poziom sprzedaży, umacniając się wśród liderów rynku ubezpieczeń majątkowych w Polsce. Przypis składki brutto spółki majątkowej sięgnął 11 mld zł, co oznacza wzrost o 17,3 proc. rok do roku. Segment ubezpieczeń majątkowych dla klientów indywidualnych odnotował wzrost aż o 22,4 proc., osiągając poziom 1,3 mld zł. Natomiast przypis składki z ubezpieczeń korporacyjnych w obszarze majątkowym wzrósł o 11,6 proc., do niemal 2 mld zł.

Reklama

- Tak znaczące wyniki są efektem konsekwentnej strategii rozwoju oraz świetnej współpracy z agentami i brokerami, których rola pozostaje kluczowa dla dalszego wzrostu spółki. Warta dynamicznie rozwija również inne istotne kanały dystrybucji, w tym sieci dealerskie, leasingowe, a także sprzedaż bezpośrednią. Fundamentem tego sukcesu jest wysoko ceniony przez rynek zespół oraz nowoczesna taryfikacja, oparta na zaawansowanej analizie danych – komentuje Jarosław Parkot, prezes zarządu Warty.

Sprzedaż rosła mimo wyzwań

Segment ubezpieczeń komunikacyjnych Warty dla klientów indywidualnych odnotował w 2024 r. wzrost o 21,8 proc., osiągając poziom 6,5 mld zł. Składka w obszarze ubezpieczeń korporacyjnych wzrosła natomiast do poziomu 1,2 mld zł.

- Miniony rok był pełen wyzwań dla rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, zarówno w segmencie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jak i autocasco. Kluczowe trudności wynikały z rosnącej inflacji średniej szkody oraz konieczności dostosowywania stawek ubezpieczeniowych do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. Wzrost wartości wypłacanych odszkodowań był bezpośrednią konsekwencją wyższych kosztów napraw, drożejących części zamiennych oraz rosnących stawek za usługi serwisowe – wylicza prezes Parkot. - Pomimo tak niesprzyjających warunków rynkowych zakończyliśmy rok z pozytywnym wynikiem technicznym w tym segmencie. Rośniemy szybciej niż rynek, zachowując rentowność również w ubezpieczeniach OC ppm – dodaje.