Marcin Nedwidek, prezes Uniqa: Jesteśmy społeczeństwem niedoubezpieczonym

Od początku roku wdrażacie nową strategię. Jakie są jej główne cele? Co już udało się osiągnąć?

Realizujemy nową strategię zgodnie z planem. Skupiamy się w niej na naszej bardzo dużej bazie klientów. Obsługujemy prawie 7 mln osób i firm. Tylko jeden bank w Polsce ma większą bazę, choć tam oczywiście ta relacja ma inny charakter. Zależy nam na wzmacnianiu lojalności naszych klientów i oferowaniu im coraz szerszej ochrony. Mierzymy ich satysfakcję, przeprowadzając co miesiąc ok. 30–40 tys. pomiarów. Nasza ocena dziś to 4,6 gwiazdki w skali pięciostopniowej, ale mamy apetyt na więcej.

Chcemy też pozyskiwać nowych klientów. Mamy poczucie, że zwłaszcza po fuzji z Axa jesteśmy bardzo sprawnym ubezpieczycielem klientów masowych. Naszą przewagą jest uniwersalny charakter i silna dywersyfikacja linii biznesowych. Posiadamy atrakcyjną ofertę, umiemy prowadzić ten biznes w sposób stale rentowny i stabilny. Ale chcemy dalej się rozwijać, dlatego otwieramy się także na klienta średnio i bardziej zamożnego, oraz na mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Po nieco ponad pół roku od rozpoczęcia prac z nową strategią, wdrożyliśmy już kilka projektów z sukcesem. Rozszerzyliśmy współpracę z dilerami nowych samochodów. Założyliśmy spółkę Uniqa Automotive, która ma za zadanie rozwijać współpracę w segmencie nowych pojazdów, bo do tej pory współpracowaliśmy przede wszystkim z dilerami segmentu aut używanych. Przypomnę, że jesteśmy liderem na rynku komisowym. W segmencie nowych aut współpracujemy już ze 150 dilerami i ta liczba cały czas się zwiększa, co ma przełożenie na wyższą niż zakładaliśmy sprzedaż.

W ramach strategii stawiamy też na klienta korporacyjnego. Chcemy lepiej docierać szczególnie do średnich i dużych przedsiębiorstw. W tym celu utworzyliśmy kolejną spółkę, Uniqa Sustainable Business Solutions, która zajmuje się doradzaniem i wspieraniem naszych klientów we wszystkich aspektach zrównoważonego rozwoju. Obecnie tworzymy ofertę i kompletujemy zespół. Chcemy dotrzeć zarówno do klientów średnich, jak i dużych, pomóc im w zarządzaniu ryzykiem, w tym klimatycznym, w przygotowywaniu strategii zrównoważonego rozwoju, a także wesprzeć w raportowaniu ESG. Zakładamy, że do końca roku osiągniemy pełną operacyjność, by móc kompleksowo odpowiedzieć na potrzeby klientów w tym zakresie.

Wygląda na to, że Polska będzie budowała elektrownie atomowe. Czy ten segment rynku jako ubezpieczyciela będzie was interesował?

Sam atom nie jest w polu naszych zainteresowań, ale oczywiście będziemy uczestniczyć w projektach wokół tych inwestycji. Chociażby przy budowie infrastruktury, która będzie potrzebna.

W biznesach finansowych coraz mocniej rozpychają się nowe technologie, sztuczna inteligencja. Jak to wygląda u was?

Technologia jest podstawą naszej strategii, a tym samym działalności Uniqa. Bardzo mocno inwestujemy w kompetencje przyszłości wokół technologii, np. w analitykę danych, ale też w innowacyjne rozwiązania dla klientów, które mają wzmocnić ich doświadczenia w relacji z nami. To wciąż duże wyzwanie dla naszej branży. Ostatnio wykonaliśmy przegląd wszystkich projektów, które tworzymy w firmie i możliwości wykorzystania w nich sztucznej inteligencji. Potencjał jest ogromny, szczególnie, że mamy już dobre doświadczenia z wykorzystaniem AI. Sztuczną inteligencję i zaawansowaną technologię od lat stosujemy w taryfikacji ubezpieczeń. W tym roku z kolei wdrożyliśmy sztuczną inteligencję do procesu likwidacji w ramach szkód życiowych. Technologia analizuje m.in. dokumentację medyczną klienta i bez udziału człowieka decyduje o wypłacie świadczeń, dosłownie w kilka minut.

Jak dziś wygląda pozycja Uniqa w Polsce?

Patrząc na skalę biznesu, są przed nami PZU, Warta, Ergo Hestia i Allianz, który niedawno połączył się z Avivą. Jesteśmy więc wśród pięciu największych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Za nami są spółki z grupy VIG oraz Generali. W ubezpieczeniach korporacyjnych zajmujemy silną czwartą pozycję, podobnie jak w ubezpieczeniach majątkowych komunikacyjnych, w OC. Jesteśmy firmą, która rozwija się znacząco szybciej niż rynek, a przy tym bardzo rentowną. To pozwala nam inwestować w rozwój. I chcemy ten kierunek utrzymać.