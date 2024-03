Grupa PZU przedstawiła wyniki za 2023. Bardzo dobry rok

W samym czwartym kwartale zeszłego roku zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU sięgnął 1,631 mld zł i było o 35,6 proc. wyższy niż rok wcześniej. Wyniki wyraźnie przekroczyły oczekiwania rynkowe. W czwartek przed południem kurs akcji PZU na GPW zyskiwał blisko 5 proc. i zbliżał się do 50 zł.

Będzie dywidenda dla inwestorów PZU

W zeszłym roku do akcjonariuszy PZU trafiło 2,1 mld zł dywidendy z tytułu podziału zysku za rok 2022 r. powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2021 r. Dało to 2,4 zł dywidendy na akcję. – Są wszelkie podstawy, by kontynuować realizację założeń polityki kapitałowej spółki w zakresie dywidendy – oceniła Anita Elżanowska. – Zysk PZU, który jest kluczowy przy ustalaniu górnej granicy wypłaty, wzrósł z 1,6 mld zł w 2022 r. do niemal 4 mld zł w 2023 r. Również rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego odnośnie dopuszczalnych poziomów dywidendy 2024 r. jest mniej restrykcyjna niż w latach ubiegłych – dodała.

Dobra sprzedaż polis PZU

W minionym roku dynamicznie rosła przede wszystkim sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Przychody Grupy PZU z ubezpieczeń w tym obszarze na rynku polskim wzrosły o 11,4 proc. r/r – do 16,1 mld zł. – W 2023 r. skoncentrowaliśmy się na rozwoju produktów pozakomunikacyjnych, które charakteryzują się mniejszą cyklicznością cenową niż produkty komunikacyjne. W tym segmencie mamy duże pole do rozwijania oferty dla naszych klientów. Na tle rynku jesteśmy też w stanie coraz lepiej zarządzać kosztem ryzyka w oparciu o wzbogacane danymi nieustrukturyzowanymi wewnętrzne bazy danych oraz stale rozwijane narzędzia analityczne. Przychody w grupie ubezpieczeń pozakomunikacyjnych wyniosły blisko 6,9 mld zł, co oznacza wzrost o 14,6 proc. w skali roku. Jednocześnie wynik operacyjny w tym segmencie wzrósł o 39,4 proc. r/r do 1,4 mld zł, co stanowiło ok. połowę wyniku wygenerowanego przez nas w obszarze ubezpieczeń majątkowych w Polsce – wylicza Tomasz Kulik, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy PZU.