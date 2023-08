Polacy najbardziej boją się wody, dzikich zwierząt i włamywaczy

Co jest najcenniejsze dla Polaków?

Badanie przeprowadzone zlecenie rankomat.pl sprawdziło również, jakie dobra w gospodarstwach domowych chcemy chronić najczęściej. Najwięcej wskazań zebrała domowa elektronika, która jest najważniejsza dla 40 proc. ankietowanych oraz sprzęt AGD (38 proc.) i RTV (37 proc.). Co trzeci z nas (34 proc.) deklaruje troskę o posiadane zwierzęta domowe. Na kolejnych miejscach uplasowała się: biżuteria (24 proc.), instalacje energetyczne (22 proc.), ubrania (11 proc.), działa sztuki (11 proc.), książki (8 proc.) oraz sprzęt sportowy (8 proc.).

Miejsce zamieszkania osób, które wzięły udział w badaniu, ma istotne znaczenie dla wyników. Mieszkańcy dużych miast częściej deklarują potrzebę odpowiedniej ochrony posiadanej przez nich elektroniki oraz zwierząt domowych. Ankietowani z małych miejscowości i ze wsi chcę szczególnie chronić sprzęt AGD i instalacje energetyczne (np. fotowoltaikę). Natomiast właścicieli nieruchomości w mniejszych miastach częściej - niż to ma miejsce w ogólnopolskich wynikach badania rankomat.pl - wskazują na sprzęt RTV, biżuterię i dzieła sztuki.

Ankietowani zostali również poproszeni o wskazania tylko jednego elementu, związanego z ich domem, na ochronie którego najbardziej im zależy. Najczęściej wybierane były zwierzęta domowe. Na psa, kota lub innego pupila wskazało 27 proc. badanych (taką odpowiedź wybrał co trzeci mieszkaniec dużego miasta). Na podium uplasowała się również domowa elektronika oraz sprzęt AGD (po 14 proc.).

- Ubezpieczenia chronią dobra, które są dla nas szczególnie wartościowe. Dlatego świadomość tego, co chcielibyśmy w pierwszej kolejności chronić w przypadku zagrożenia dla naszego domu, to informacja, którą warto kierować się podczas wyboru ubezpieczenia nieruchomości. Przed jego zakupem warto porównać ze sobą oferty kilku towarzystw ubezpieczeniowych i wybrać tę, która będzie najlepiej dopasowana do naszych potrzeb. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, kiedy nie decydujemy się na zakup ubezpieczenia w wariancie all-risk i sami musimy dobrać elementy ochrony w polisie – mówi Ewelina Kozłowska, menadżerka zespołu sprzedaży w rankomat.pl.