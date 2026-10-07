Podczas środowego briefingu Michał Kaczmarzyk, prezes spółki Buzz, która należy do grupy Ryanair przyznał, że najbliższy rozkład zimowy jest rekordowy jeśli chodzi o historię obecności przewoźnika w Kraków Airport.

Reklama Reklama

- Będziemy obsługiwać 67 tras, w tym cztery nowe połączenia do Budapesztu, Dubrownika, Rabatu i Wenecji, oraz zwiększymy częstotliwość lotów na ponad 30 popularnych kierunkach – zapowiedział.

Krakowskie lotnisko jest największą bazą Ryanair w tej części Europy

Kraków jest obecnie nie tylko największą bazą Ryanair w Europie Środkowo-Wschodniej, ale jednocześnie jednym z najważniejszych ośrodków działalności przewoźnika w Europie. Szacuje się, że w tym roku obsłuży ona ok. 8 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 13 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Kaczmarzyk przypomniał również, że Ryanair od września zeszłego roku posiada centrum szkoleniowe przy krakowskim lotnisku. Na jego wyposażeniu znajdują się m.in. zaawansowane technologicznie symulatory samolotów Boeing B737. Od momentu rozpoczęcia działalności centrum wyszkoliło ponad 2 tys. osób, w tym pilotów, personel pokładowy i inżynierów z całej Europy.

Rozwój bazy Ryanaira może stać się impulsem do rozbudowy Kraków Airport

Ryanair zapowiada również rozwój swojej bazy operacyjnej w Krakowie, co zdaniem prezesa lotniska Łukasza Strutyńskiego, jest bardzo dobrą informacją.

- Ryanair jest partnerem nie tylko wieloletnim, ale sprawdzonym i solidnym. Ogromny rozwój jego bazy na naszym lotnisku to dla nas też sygnał, żeby myśleć o rozbudowie płyty postojowej dla samolotów – stwierdził Strutyński.

Obecnie Ryanair działa w 37 krajach i korzysta z 230 lotnisk, w 90 z nich znajdują się jego stałe bazy. To zarazem największa linia lotnicza w naszym kraju – jego udział w rynku wynosi 35 proc. Ryanair wykonuje ponad 400 lotów dziennie z 13 lotnisk do 29 krajów, a 6 z nich to bazy Ryanaira. Stacjonują tam 52 samoloty irlandzkiej linii.

Jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę obsługiwanych pasażerów, Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce. To zarazem największy port regionalny. W zeszłym roku obsłużył rekordową liczbę 13,2 mln osób, a w tym roku prognozowane jest osiągnięcie poziomu 15 mln pasażerów. W obecnym letnim rozkładzie zapewnia 173 połączenia do 39 krajów, oferowane przez 30 linii lotniczych.