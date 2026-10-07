Proponowane regulacje miałyby jednoznacznie przyznać SPZOZ-om zdolność restrukturyzacyjną. Resort zdrowia argumentuje, że możliwość naprawy finansów placówki nie powinna zależeć od jej formy organizacyjno-prawnej. Obecnie z restrukturyzacji mogą korzystać szpitale prowadzone jako spółki.

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Różne decyzje sądów w sprawie restrukturyzacji

Jak przypomina Rynek Zdrowia, 14 maja 2026 r. Sąd Najwyższy uznał, że SPZOZ nie ma zdolności restrukturyzacyjnej. Sprawa dotyczyła szpitala w Lesku, którego zadłużenie wynosi około 130 mln zł. Placówka od lipca nie powiększa tej straty, jednak po wyroku SN musi ponownie mierzyć się z działaniami komorników i próbuje porozumieć się z wierzycielami.

Po uchwale SN umorzono też postępowanie restrukturyzacyjne szpitala w Skarżysku-Kamiennej. Inaczej potoczyła się jednak sprawa placówki w Kole. Sąd oddalił wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania sanacyjnego, wskazując, że uchwała SN nie powoduje automatycznego umorzenia wcześniej otwartego postępowania. Sprawa pozostaje jednak otwarta.

Resort wskazuje na ryzyko likwidacji placówek

Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że możliwość restrukturyzacji stanowiłaby dla zadłużonych SPZOZ-ów narzędzie poprawy ich sytuacji finansowej. Jeśli placówki nie będą mogły z niego skorzystać, jedynym rozwiązaniem dla niektórych szpitali będzie likwidacja, która spowoduje ograniczenie dostępu do leczenia.

Resort zastrzega, że postępowanie naprawcze odbywałoby się pod nadzorem sądu i z poszanowaniem praw i interesów wszystkich uczestników tego procesu. Chce również, aby koordynacją prac legislacyjnych zajęło się Ministerstwo Sprawiedliwości. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda deklaruje jednak gotowość do udzielenia wsparcia ze strony swojego resortu na każdym etapie tego procesu.

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