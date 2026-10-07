Ministerstwo Zdrowia chce umożliwić zadłużonym szpitalom działającym jako SPZOZ korzystanie z restrukturyzacji
Proponowane regulacje miałyby jednoznacznie przyznać SPZOZ-om zdolność restrukturyzacyjną. Resort zdrowia argumentuje, że możliwość naprawy finansów placówki nie powinna zależeć od jej formy organizacyjno-prawnej. Obecnie z restrukturyzacji mogą korzystać szpitale prowadzone jako spółki.
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Jak przypomina Rynek Zdrowia, 14 maja 2026 r. Sąd Najwyższy uznał, że SPZOZ nie ma zdolności restrukturyzacyjnej. Sprawa dotyczyła szpitala w Lesku, którego zadłużenie wynosi około 130 mln zł. Placówka od lipca nie powiększa tej straty, jednak po wyroku SN musi ponownie mierzyć się z działaniami komorników i próbuje porozumieć się z wierzycielami.
Po uchwale SN umorzono też postępowanie restrukturyzacyjne szpitala w Skarżysku-Kamiennej. Inaczej potoczyła się jednak sprawa placówki w Kole. Sąd oddalił wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania sanacyjnego, wskazując, że uchwała SN nie powoduje automatycznego umorzenia wcześniej otwartego postępowania. Sprawa pozostaje jednak otwarta.
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Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że możliwość restrukturyzacji stanowiłaby dla zadłużonych SPZOZ-ów narzędzie poprawy ich sytuacji finansowej. Jeśli placówki nie będą mogły z niego skorzystać, jedynym rozwiązaniem dla niektórych szpitali będzie likwidacja, która spowoduje ograniczenie dostępu do leczenia.
Resort zastrzega, że postępowanie naprawcze odbywałoby się pod nadzorem sądu i z poszanowaniem praw i interesów wszystkich uczestników tego procesu. Chce również, aby koordynacją prac legislacyjnych zajęło się Ministerstwo Sprawiedliwości. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda deklaruje jednak gotowość do udzielenia wsparcia ze strony swojego resortu na każdym etapie tego procesu.
Czytaj więcej: Ministra zdrowia pisze do ministra sprawiedliwości. Chodzi o zadłużone szpitale
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