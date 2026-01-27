Z tego artykułu się dowiesz: Jak warunki zimowe wpływają na realizację połączeń lotniczych?

Z jakimi problemami borykają się linie lotnicze w okresie zimowym?

Dlaczego niektórzy przewoźnicy rezygnują z połączeń na Bliskim Wschodzie?

Jakie zmiany w trasach lotów wprowadzają linie lotnicze z uwagi na bezpieczeństwo?

Na warszawskim Lotnisku Chopina we wtorek, 27 stycznia praktycznie co drugi samolot był opóźniony – od 20 minut do pół godziny. I to obojętne, czy leciał z Bliskiego Wschodu, Stanów Zjednoczonych, czy z któregoś z portów europejskich. W operacjach przeszkadzała głównie mgła oraz konieczność odladzania samolotów. I trzeba się liczyć z tym, że te opóźnienia mogą powtarzać się i narastać w ciągu dnia.

Reklama Reklama

Zima uderzyła po raz kolejny po obu stronach Atlantyku

Liczba odwołanych lotów w Stanach Zjednoczonych jest dzisiaj taka sama, jak w czasach pandemii. I nawet jeśli ktoś doleci do Nowego Jorku, Bostonu czy Chicago i tam planuje przesiadkę, musi się liczyć z tym, że jego kolejny lot, już na wewnętrznym amerykańskim połączeniu, został odwołany.

Liczba rejsów, których przewoźnicy nie byli w stanie wykonać od ostatniego weekendu dochodzi już do 20 tysięcy. A linie bardzo powoli starają się je przywracać i ten proces potrwa jeszcze kilka dni. Przynajmniej do końca tego tygodnia.

Przewoźnicy apelują do swoich pasażerów, że jeśli nie muszą lecieć, to byłoby najlepiej, gdyby zrezygnowali z podróży. W przeciwnym razie grozi im koczowanie na lotniskach. Oferują zwrot pieniędzy za wykupione bilety bądź zmianę daty podróży na późniejszy termin.