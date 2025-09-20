Aktualizacja: 20.09.2025 11:03 Publikacja: 20.09.2025 10:04
Heathrow
Foto: Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP
To będzie trudny weekend dla pasażerów linii lotniczych. Hakerzy wzięli za cel firmę Collins Aerospace, dostawcę systemów odprawy i boardingu, wykorzystywanych na kilku kluczowych lotniskach Europy.
Sytuację potwierdził między innymi port lotniczy w Brukseli. Jak poinformował w oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie internetowej, atak uniemożliwił działanie systemów zautomatyzowanych, pozwalając jedynie na ręczne procedury odprawy i wejścia na pokład. To znacząco spowolniło proces, powodując ogromne kolejki.
„Ma to duży wpływ na rozkład lotów i niestety spowoduje opóźnienia oraz odwołania rejsów” – podał operator.
Jak zapewniono, dostawca usług aktywnie pracuje nad problemem i stara się go rozwiązać tak szybko, jak to możliwe.
Lotnisko Heathrow również wydało podobne oświadczenie. „Firma Collins Aerospace, dostawca systemów odpraw i boardingu dla wielu linii lotniczych na lotniskach na całym świecie, doświadcza problemu technicznego, który może powodować opóźnienia dla odlatujących pasażerów” – napisał londyński port lotniczy.
Władze Heathrow zaleciły pasażerom do czasu rozwiązania problemu sprawdzenie statusu lotu u swojego przewoźnika przed podróżą na lotnisko. „Prosimy o przybycie nie wcześniej niż trzy godziny przed lotem dalekodystansowym lub dwie godziny przed lotem krajowym. W strefach odprawy dostępny jest dodatkowy personel, aby służyć pomocą i zminimalizować zakłócenia” – zaznaczyło lotnisko i przeprosiło podróżnych za wszelkie niedogodności.
Z takimi samymi problemami zmaga się lotnisko Berlin Brandenburg. Jego zarząd ostrzegł pasażerów przed długimi kolejkami oraz możliwym opóźnieniem bądź anulowaniem lotów.
Atak nie dotknął lotniska we Frankfurcie, jednego z kluczowych punktów przesiadkowych dla pasażerów podróżujących długodystansowo.
