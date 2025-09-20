To będzie trudny weekend dla pasażerów linii lotniczych. Hakerzy wzięli za cel firmę Collins Aerospace, dostawcę systemów odprawy i boardingu, wykorzystywanych na kilku kluczowych lotniskach Europy.

Atak hakerski na systemy lotnisk. Problemy na Heathrow, w Brukseli i Berlinie

Sytuację potwierdził między innymi port lotniczy w Brukseli. Jak poinformował w oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie internetowej, atak uniemożliwił działanie systemów zautomatyzowanych, pozwalając jedynie na ręczne procedury odprawy i wejścia na pokład. To znacząco spowolniło proces, powodując ogromne kolejki.

„Ma to duży wpływ na rozkład lotów i niestety spowoduje opóźnienia oraz odwołania rejsów” – podał operator.

Jak zapewniono, dostawca usług aktywnie pracuje nad problemem i stara się go rozwiązać tak szybko, jak to możliwe.