Co ciekawe, rejsy wystartują dopiero jesienią, a więc tuż po sezonie wakacyjnym, w którym prym wiodą loty czarterowe z biurami podróży. – Rejsy PLL LOT, zaplanowane w zimowej siatce 2025/2026, zapewnią komfortową i bezpośrednią podróż do Marrakeszu, odpowiadając na rosnące zainteresowanie egzotycznymi i inspirującymi kierunkami. Nasza nowa trasa to idealna propozycja dla podróżnych z Polski, którzy jesienną aurę będą chcieli zamienić na słoneczne krajobrazy północnej Afryki – podkreślił Ludera.