Zwycięzcy będą mogli podróżować pociągiem po Europie przez okres do 30 dni od 1 lipca 2025 r. do 30 września 2026 r., odkrywając nowe kraje, kultury i doświadczenia. Program jest skierowany do młodych Europejczyków urodzonych między 1 lipca 2006 r. a 30 czerwca 2007 r., którzy są rezydentami UE i krajów stowarzyszonych z programem Erasmus+, takich jak Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia oraz Turcja.

Reklama

Zgłoszenia można składać do 16 kwietnia do godziny 12:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Kandydaci muszą zgłosić się za pośrednictwem Europejskiego Portalu Młodzieżowego (youth.europa.eu), wypełniając krótki quiz na temat UE. Karnety będą przyznawane najwyżej sklasyfikowanym kandydatom do czasu rozdania wszystkich biletów.

Uczestnicy programu będą mogli zaprojektować własną europejską podróż lub wybrać jedną z sugerowanych tras. Po drodze mogą korzystać z karty rabatowej wypełnionej tysiącami ofert na transport, muzea, jedzenie, zakwaterowanie, sport i wiele innych w 36 krajach.