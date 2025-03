Katastrofa na Morzu Północnym. Czy cyjanek trafił do morza?

Stena Immaculate stał na kotwicy, gdy uderzył w niego mniejszy Solong, powodując ogromny pożar i eksplozje, w wyniku których jeden członek załogi zaginął, a paliwo wyciekło do morza. Wraz z narastającymi spekulacjami na temat przyczyny zderzenia, gazeta „Telegraph” poinformowała, że ​​Solong nie przeszedł w lipcu 2024 r. kontroli bezpieczeństwa związanych z pracą urządzeń sterowniczych statku, powołując się na rutynową kontrolę bezpieczeństwa przeprowadzoną przez irlandzkich urzędników w Dublinie.

Wcześniej podano, że Solong płynący ze Szkocji do Rotterdamu, przewoził na pokładzie m.in. 15 kontenerów z cyjankiem sodu. Cyjanek sodu to groźna trucizna. Rozpuszcza się w wodzie, jest higroskopijny. Jeżeli doszło do dostania się cyjanku do morza, skutki będą katastrofalne. Człowiek umiera w minutę po kontakcie z tą substancją. Do tej pory nie ustalono, czy doszło do wycieku toksycznego cyjanku.

Amerykańska firma logistyczna Crowley, operator i współwłaściciel MV Stena Immaculate, poinformowała, że „w wyniku kolizji doszło do pożaru (na tankowcu), a paliwo lotnicze zostało spuszczone (do wody)”. Dodała, że „załoga Stena Immaculate opuściła statek po wielu eksplozjach na pokładzie”.

Według brytyjskiego oddziału Greenpeace, jest za wcześnie, aby określić skalę szkód dla morskiego ekosystemu, ale jak podała organizacja, „zarówno duża prędkość (kontenerowca – red.), z jaką doszło do uderzenia (w tankowiec – red.), jak i materiał filmowy pokazujący skutki zdarzenia, budzą poważne obawy".

Transportowane przez MV Stena Immaculate paliwo było własnością rządu USA. Jak podało BBC, jednostka działała w ramach programu rządu amerykańskiego dostarczania paliwa siłom zbrojnym w czasie konfliktu zbrojnego lub stanu wyjątkowego. Siły powietrzne USA mają kilka baz na terenie Wielkiej Brytanii.