– Jeśli jakiekolwiek zmiany miałyby zostać wprowadzone, powinny wzmacniać prawa pasażerów, a nie je osłabiać – komentuje Dominik Lewandowski, General Manager w kancelarii DelayFix, która, podobnie jak SkyCop i Air Help, utrzymuje się z odzyskiwania pieniędzy od przewoźników. I postuluje podniesienie kwoty odszkodowań przynajmniej o połowę.

Obecnie pasażerowie mogą ubiegać się o odszkodowanie (zależnie od długości podróży jest to 250–600 euro) przy opóźnieniu lotu o co najmniej 3 godziny, z przyczyn leżących po stronie przewoźnika. A według wyliczeń DelayFix, gdyby nowe regulacje weszły w życie, prawo do odszkodowania straciłoby 66 proc. podróżnych, którym dziś prawo to przysługuje. To z kolei ograniczyłoby liczbę klientów kancelarii odszkodowawczych.

Jeśli chodzi o pokrycie kosztów, obecne regulacje zobowiązują przewoźników do zapewnienia pasażerom noclegu i wyżywienia w przypadku odwołania lub znacznego opóźnienia lotu. Nowelizacja zakłada wprowadzenie limitu 3–4 dni na obowiązek zapewnienia noclegu i wyżywienia w przypadku długotrwałych zakłóceń (np. wybuch wulkanu, zamknięcie przestrzeni powietrznej). Pełne prawo do zakwaterowania bez ograniczeń czasowych miałyby zachować osoby z niepełnosprawnościami, kobiety w ciąży i pasażerowie małoletni.

Linie spoza UE też muszą mieć zobowiązania wobec pasażerów

Prawnicy postulują również, aby europejskie regulacje obejmowały także pasażerów „egzotycznych” linii spoza UE operujących na europejskim rynku.

– Jak wynika z danych pozyskanych przez DelayFix, wiele z nich to linie o fatalnej kondycji finansowej, z dużymi opóźnieniami w wykonywaniu rejsów w związku z usterkami technicznymi i innymi problemami leżącymi po ich stronie – ocenia Dominik Lewandowski.