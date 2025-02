– Jakość nadzoru właścicielskiego nad LOT-em jest, co prawda, nadal nieporównywalnie lepsza niż ponad dekadę temu, gdy prezesi zmieniali się co kilka miesięcy, ale ostatnie miesiące wprowadziły nieco chaosu. Po niemal dekadzie spójnej strategii i stosunkowo płynnych zmian personalnych, rząd pogubił się nieco w tym, co i jak zmieniać w firmie – wtóruje . To zupełnie niepotrzebne zamieszanie, tym bardziej, że w zasadzie wszyscy zgadzają się, że Fijoł był dobrym prezesem, a różnice dotyczą głównie kwestii politycznych – uważa Dominik Sipiński.

Wskazuje jednocześnie, że LOT nie jest jedynym państwowym kontrahentem (lub potencjalnym klientem) Airbusa, Boeinga i Embraera, więc ci producenci na pewno w pewnym stopniu rozumieją to zamieszanie. – Natomiast miesiące uciekają, a kwestia zamówienia samolotów jest bardzo pilna – dodaje.

Jego zdaniem jednak odlatujący do Lufthansy Air Baltic i wychłodzenie w rozmowach ze Smartwingsem nie są ze szkodą dla LOT-u. – Jeśli przez to zamieszanie LOT porzuci ambicję inwestowania w inne linie, to akurat wyjdzie mu na dobre, bo ani ze Smartwings, ani z airBaltic nie miałby szczególnych synergii – uważa Dominik Sipiński.