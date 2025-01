Panama nie boi się pogróżek Donalda Trumpa. Inwestuje w kanał

Czytaj więcej Transport Kanał Panamski więcej zarobił, mimo dotkliwej suszy Kanał Panamski zwiększył roczny zysk o 9,5 proc. mimo dotkliwej suszy w regionie, co zmusiło zarząd do dużego zmniejszenia liczby statków przepuszczanych przez tę magistralę.

Nowe śluzy, opracowane w latach 2002–2008 także przez dział CNR, CESAME, zostały uruchomione w 2016 r. Obecne prace ich nie dotyczą, choć w przyszłości mogą skorzystać z ostatecznych wniosków i rozwiązań.

Zaawansowane modele hydrauliczne

Podczas wstępnych prac uczestnicy konsorcjum opracują różnorodne modele hydrauliczne, symulujące m.in. prądy gęstości wody, tworzone z mieszaniny słodkiej wody z jeziora Gatun i słonej wody z obu oceanów. Konsorcjum przygotuje modele cyfrowe, jedno- i trójwymiarowe, a także modele numerycznej mechaniki płynów (CFD). Opracowanych zostanie również kilka zmniejszonych modeli fizycznych. Jeden z nich, pokazujący funkcjonowanie śluz w skali 1:30, powstanie w laboratorium prób hydraulicznych CESAME.

Te symulacje zostaną uzupełnione pracami w terenie, co pozwoli zgromadzić dane do stworzenia symulatora nawigacji. Docelowo symulator będzie wykorzystywany przez pilotów w kanale do testowania nowych manewrów podejścia statków do konkretnych miejsc w kanale.

Problemy z wodą

Ogromna jest stawka klimatyczna związana z kanałem, który zasilany jest słodką wodą z dwóch sztucznych jezior w pobliżu. W 2024 r. przez kanał przepływały średnio 22 statki dziennie. Za każdym razem po zamknięciu śluz konieczne było uzupełnianie wody słodkiej. Długotrwała susza doprowadziła jednak do obniżenia poziomu wody w jeziorach, co zmusiło operatora kanału do zmniejszenia liczby odprawianych jednostek o 20 proc. oraz wielkości przewożonych ładunków o 17 proc.