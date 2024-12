Budowa drogi ekspresowej S16 na nowych zasadach. Co się zmieni? Kiedy otwarcie trasy?

Powstanie ok. 30-kilometrowego odcinka S16 to jedna z kluczowych inwestycji drogowych na Warmii i Mazurach. Ten fragment S16 biegnie ze stolicy województwa w kierunku Mikołajek (kończyć się ma w miejscowości Biskupiec). Odcinek zostanie poprowadzony po śladzie obecnej DK16 pomiędzy Olsztynem i Biskupcem, którą Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Olsztynie oddała do ruchu w 2010 r. Obecnie ma on standard jednojezdniowej drogi krajowej klasy GP (główna ruchu przyśpieszonego). Po gruntownej przebudowie zmieni się w dwujezdniową ekspresówkę.

Budowa S16 Olsztyn-Biskupiec to pierwszy taki projekt w Polsce

Olsztyński oddział GDDKiA wyjaśnia, że budowa S16 na odcinku Olsztyn-Biskupiec to pierwsza inwestycja w Polsce dla której wdrożono zaktualizowane dokumenty kontraktowe, tj. Program funkcjonalno-użytkowy i Szczególne Warunki Kontraktu. Dokumenty te uwzględniają zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla dróg publicznych.

W praktyce oznacza to uproszczenie procesu projektowania i realizacji inwestycji drogowych. Dotychczas nawet drobna zmiana parametrów technicznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury wymagała uzyskania odstępstwa. Nowe regulacje to większa elastyczność. Nie określają one już szczegółowych wymagań prawnych dotyczących parametrów technicznych dróg, a zamiast tego odwołują się do wzorców i standardów dostępnych na stronie internetowej resortu. Rozporządzenie wprowadza również pojęcie trudnych warunków, które umożliwiają projektantom stosowanie niestandardowych rozwiązań w uzasadnionych przypadkach.

W nowych dokumentach kontraktowych zastosowano także wymagania mające na celu nie tylko oszczędność kosztów realizacji i użytkowania drogi, ale przede wszystkim ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz klimat. Chodzi tu m.in. o maksymalne wykorzystanie destruktu asfaltowego do budowy nowych nawierzchni (przy zachowaniu odpowiednich parametrów jakościowych) oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu, większość energii do oświetlenia drogi będzie pozyskiwana z energii słonecznej.