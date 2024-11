W samym sierpniu, jak szacuje amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (EIA), konsumpcja benzyny w Kraju Środka wyniosła średnio 3,2 mln baryłek dziennie. To o 14 proc. mniej niż w sierpniu 2023 roku! Niższe rok do roku było też zużycie paliwa we wrześniu i październiku. We wcześniejszych miesiącach (styczeń-lipiec) zapotrzebowanie na benzynę było większe niż przed rokiem, trend odwrócił się dopiero w sierpniu.

Każdego roku w Chinach sprzedawanych jest między 20 a 25 mln samochodów osobowych. Bloomberg poinformował, że w październiku łączna sprzedaż pojazdów hybrydowych, hybryd plug-in i aut elektrycznych stanowiła w tej grupie ponad połowę całkowitej sprzedaży. Tymczasem w październiku 2023 roku było to 40 proc. Rośnie też popularność elektrycznych aut ciężarowych oraz napędzanych skroplonym gazem ziemnym, co z kolei przekłada się na niższe zapotrzebowanie na olej napędowy. Chiny elektryfikują motoryzację w bardzo szybkim tempie. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych pojazdy elektryczne stanowią zaledwie 10 proc. całkowitej sprzedaży aut.

Sytuacja na rynku motoryzacyjnym ma mocne przełożenie na zapotrzebowanie na paliwa w Chinach. Kładzie się też cieniem na przyszłe prognozy popytu. Dom maklerski Citic Futures prognozuje, że konsumpcja benzyny w Chinach spadać będzie o 4-5 proc. rocznie do 2030 roku. Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) ocenia natomiast, że zmiana będzie nieco wolniejsza, spadek w latach 2023-2030 wyniesie 2,1 proc. rocznie. W podobną stronę podążać będzie rynek diesla. UBS Securities szacuje, że konsumpcja diesla w Chinach będzie spadać o 3-5 proc. rocznie do 2030 roku (szczyt popytu datowany był na 2019 rok).

Chiny. Gospodarka słabnie, populacja spada

Do elektryfikacji floty dołożyć trzeba niższy wzrost gospodarczy. Oxford Economics szacuje, że PKB Chin w 2025 roku wzrośnie o 4,1 proc., a więc będzie niższy niż średnia z lat 2015-2019. Także S&P Global Ratings spodziewa się, że PKB Chin wzrośnie o 4,1 proc. w 2025 r. i o 3,8 proc. w 2026 r. Ośrodek ten obniżył swoje wcześniejsze projekcje ze względu na zapowiedzi dotyczące amerykańskich ceł na importowane z Chin towary.