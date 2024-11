Istotą transportu intermodalnego jest wykorzystanie mocnych stron różnych środków transportu. Transport drogowy zapewnia elastyczność na krótkich dystansach, kolej jest szybsza i bardziej ekologiczna na dłuższych trasach, a transport morski umożliwia przewóz ogromnych ilości towarów na trasach międzykontynentalnych. Ważnym elementem tego systemu są kontenery, które można łatwo przenosić między różnymi środkami transportu bez konieczności przepakowywania zawartości.

Wiele zalet

Polska, ze względu na swoje strategiczne położenie geograficzne, ma doskonałe warunki do rozwoju transportu intermodalnego. Jako kolejowy punkt wejścia do Unii Europejskiej z Europy Wschodniej i Azji, nasz kraj może pełnić rolę ważnego hubu logistycznego. Inny rozstaw szyn w Europie Zachodniej i Wschodniej powoduje konieczność przeładunku towarów i jest dodatkowym argumentem, który przemawia za budową terminali na naszej wschodniej granicy. Za opłacalnością przeładunków towarów w Polsce przemawiają większe wpływy do budżetu państwa z tytułu ceł.

Transport intermodalny przynosi także korzyści dla środowiska naturalnego. Przeniesienie ładunków na tory kolejowe oznacza mniejszą liczbę ciężarówek na drogach. W konsekwencji mamy mniejszy ruch, większe bezpieczeństwo i czystsze powietrze. Łączenie różnych środków transportu nie tylko skraca czas dostaw towarów, ale także zmniejsza koszty, w tym zakupu paliwa i ogranicza szkodliwą emisję CO2. Badania wykazują, że przejście z transportu ciężarowego na intermodalny pozwala zredukować emisję CO2 średnio o 30%.

Terminale kolejowe i portowe zapewniają również wysoki poziom bezpieczeństwa ładunków. Stały nadzór i nieprzerwany ruch pociągów to niskie ryzyko kradzieży i uszkodzeń towarów.

Dla mieszkańców Polski rozwój transportu intermodalnego oznacza również nowe miejsca pracy i lepszą komunikację.

Fot. Terminal kontenerowy w Kutnie, źródło: MFiPR

Czego potrzeba?

Rozwój transportu intermodalnego wymaga odpowiedniej infrastruktury. Niezbędne są nie tylko terminale przeładunkowe, ale także drogi dojazdowe, tory kolejowe, bocznice, parkingi oraz systemy tankowania i ładowania pojazdów. Kluczowe znaczenie mają też jednostki ładunkowe, które mogą być przekładane między różnymi środkami transportu. Ważny jest specjalistyczny sprzęt do ich przenoszenia oraz zaawansowane systemy informatyczne, które służą do zarządzania przepływem towarów. Brak potrzeby rozpakowywania i ponownego pakowania zawartości oraz łatwość przekładania kontenerów z ciężarówki na pociąg, z pociągu na statek, a następnie znów na ciężarówkę stanowi podstawę intermodalności.

Transport intermodalny ma wiele potrzeb i wymaga dużych nakładów finansowych. Tu z pomocą od wielu lat przychodzą Fundusze Europejskie. Dofinansowane mogą być zarówno nowe inwestycje, jak i modernizacja istniejącej infrastruktury.

Dobre przykłady

Skuteczność dofinansowywania transportu intermodalnego w Polsce potwierdzają takie inwestycje jak rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego CLIP Terminals w miejscowości Jasin koło Poznania. Dzięki wsparciu, terminal zyskał znacznie większe możliwości przeładunku towarów, podnosząc atrakcyjność inwestycyjną okolic Poznania. To z kolei wpływa na konkurencyjność lokalnych przedsiębiorstw oraz potencjalnych inwestorów, jak i na wzrost zatrudnienia.

Ważnym projektem było też utworzenie sieci połączeń intermodalnych przez firmę DB Cargo Polska. Sieć łączy terminale kontenerowe nad Bałtykiem z terminalami w południowej Polsce, przez co tworzy ważną trasę transportową łączącą Europę Zachodnią z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw i Chinami. Dzięki jej powstaniu Polska umocniła swoją pozycję jako ważny węzeł logistyczny na Nowym Jedwabnym Szlaku (UE-Chiny).

Duże znaczenie miały też inwestycje w unowocześnienie taboru kolejowego, czego przykładem był projekt firmy Rail Capital Partners. Zakup nowoczesnych lokomotyw pozwolił na bardziej efektywne wykorzystanie infrastruktury oraz wzrost konkurencyjności przewozów kolejowych. Zastąpienie lokomotyw starych typów nowoczesnym taborem wpłynęło na skrócenie czasu przewozu koleją, wyeliminowanie postojów na granicach państwa, a przede wszystkim zapewniło znaczne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

Fot. Lokomotywa trakcyjna do obsługi przewozów intermodalnych na terenie Polski i UE, źródło: MFiPR

Liczą się również wieloetapowe inwestycje, takie jak w Kutnie, gdzie rozbudowywano terminal kontenerowy PCC Intermodal i zakupiono urządzenia wspierające jego działalność. Dzięki temu zwiększyły się możliwości przeładunkowe i poprawiła jakość usług logistycznych w regionie.

Wymienione inwestycje były współfinansowane z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kolejne będą możliwe, dzięki jego następcy – programowi Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Pieniądze na inwestycje

Przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem transportu intermodalnego mogą skorzystać z dofinansowania unijnego w ramach najbliższego naboru w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Nabór skierowany jest do tych przedsiębiorców z UE lub EFTA, którzy prowadzą lub planują prowadzić działalność w zakresie transportu intermodalnego na terenie Polski.

Dofinansowanie obejmuje szeroki zakres inwestycji. Wesprze budowę lub przebudowę terminali intermodalnych, w tym tworzenie infrastruktury kolejowej (m.in. bocznic) i drogowej niezbędnej do ich włączenia w sieć linii kolejowych, sieć drogową i/lub sieć transportu wodnego. Sfinansuje nie tylko zakup i modernizację urządzeń niezbędnych do obsługi terminali, ale również zakup taboru kolejowego do transportu intermodalnego oraz montaż systemów telematycznych i satelitarnych. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć także na zakup intermodalnych jednostek ładunkowych (z wyłączeniem kontenerów). Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej od 7 stycznia do 30 czerwca 2025 roku. Szczegółowe informacje na temat warunków dofinansowania można znaleźć na stronie naboru.

Korzyść dla kraju, zyski dla firm

Rozwój transportu intermodalnego to inwestycja w przyszłość – nie tylko firm, ale całego kraju i jego mieszkańców. Rozwinięta infrastruktura intermodalna zwiększa atrakcyjność Polski jako hubu logistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Daje szansę na przyciągnięcie nowych inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy i wzmocnienie pozycji kraju w międzynarodowych łańcuchach dostaw. Korzystając z dofinansowania, firmy mają okazję wnieść swój wkład w rozwój zrównoważonego transportu w Polsce, co może również pozytywnie wpłynąć na ich wizerunek, relacje z klientami i w konsekwencji również większe zyski.

Materiał Promocyjny