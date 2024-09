Znaki kierunku informują o tym, ile kilometrów dzieli nas od wskazanych na nich miejscowości. Jak jednak odczytywać ten komunikat? Jeśli widzimy na tablicy, że od Wrocławia dzieli nas 100 kilometrów, to o jakim punkcie miasta mowa? Odpowiedź może nie być jednoznaczna.

Co oznacza liczba kilometrów na znakach drogowych?

Panują różne przekonania, co do liczby kilometrów na znakach drogowych – niektórzy twierdzą, że chodzi o odległość do poczty głównej, inni – do granicy miejscowości. Jak jednak stanowi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, liczba kilometrów podawana na tablicach szlaku drogowego powinna określać odległość od miejsca umieszczenia tego znaku do centralnego punktu w danej miejscowości. Może to więc być wspomniana poczta, ale też rynek, plac, ratusz czy skrzyżowanie.

Centralny punkt miejscowości ustanawiany jest przez zarządcę drogi, na której znajduje się znak drogowy kierunku. Oznacza to, że na przykład drogi powiatowa i krajowa mogą prowadzić do zupełnie innego punktu. Do miast czy większych miejscowości prowadzi zazwyczaj kilka dróg. Jako że wszystko zależy od zarządcy, każda z nich może podawać liczbę kilometrów do różnych miejsc. Co jednak kluczowe, punkty te zawsze znajdować powinny się w centrum, a to oznacza, że najpewniej nie będą od siebie oddalone. Jeśli kierowcy zależy na udaniu się do konkretnego miejsca, warto skorzystać z samochodowej nawigacji, która poprowadzi wprost do niego.

Miejscowości na tablicach drogowych: W jaki sposób się je wybiera?

Skoro już o znakach kierunku mowa, warto również pochylić się nad kwestią tego, co sprawia, że dana miejscowość znajduje się na tablicy. Tutaj również zasady określa wspomniane wcześniej rozporządzenie.