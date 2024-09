Interpelacja poselska w sprawie cennika przeglądów pojazdów

Kwestię cenników badań technicznych poruszyła również posłanka Małgorzata Gromadzka oraz poseł Piotr Kandyba, którzy wystosowali do Ministra Infrastruktury interpelację poselską. Posłowie zauważają w niej, że niemal każdy przedsiębiorca może regulować ceny swoich usług, ale w przypadku przeglądu pojazdów nie ma takiej możliwości. Biorąc pod uwagę wysokość opłat, kosztów zatrudnienia oraz zmian, jakie zaszły w ciągu ostatnich 20 lat, ustalona cena za badanie techniczne nie jest wystarczająca. W związku z tym padły pytania o to, kiedy zostaną wprowadzone zmiany do rozporządzenia, czy cena wzrośnie, czy przy jej ustaleniu będą brane pod uwagę koszty utrzymania stacji diagnostycznych oraz czy istnieje możliwość waloryzacji ustalonej kwoty.

Ministerstwo o nowych cenach badań diagnostycznych

Wiceminister Stanisław Bukowiec w odpowiedzi na apel Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów oraz interpelację poselską zaznaczył, że „w wyniku przeprowadzonych w Ministerstwie Infrastruktury analiz mających na celu ocenę zasadności i zakresu zmiany tabeli opłat za badania techniczne pojazdów, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 roku w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów zostały wypracowane alternatywne koncepcje”.

Aktualnie Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje wniosek o wprowadzenie do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projektu ustawy, w którym zawarte zostaną zmiany w systemie badań technicznych, by prawidłowo wdrożyć Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającej dyrektywę 2009/40/WE.

Zmiany będę wprowadzone albo we wspomnianym rozporządzeniu z 29 września 2004 roku, albo w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym. Jeśli znowelizowana zostanie ustawa, możliwe będzie regularne aktualizowanie wysokości cen za badania techniczne. Na razie jednak nie ma ostatecznej decyzji w tej kwestii, a data wejścia zmian w życie nie jest znana.