Kurierzy nie chcą ani etatów, ani pracy „na dziko”

Kurierzy chcą elastyczności

Eksperci uważają, że takie sztywne zasady kłócą się z charakterystyką pracy przez aplikację, gdzie kluczem jest dowolność wyboru miejsca i czasu jej świadczenia. Co więcej, wielu gig workerów wykonuje zadania dla kilku konkurencyjnych aplikacji jednocześnie (to tzw. multiapping). Z danych firmy Eternis wynika, że aż cztery na pięciu z nich ceni pracę właśnie dla wielu platform jednocześnie. Jedni wybierają firmy, które płacą za liczbę zrealizowanych kursów/dostaw, inni te oferujące stałą stawkę godzinową (płacą za dostępność). Wdrożenie dyrektywy w jej obecnym brzmieniu wywróciłoby ten rynek do góry nogami. – Minusy dyrektywy to ograniczenie opcji szybkiego zarobku dla kuriera, a także uzależnienie go od aplikacji zamiast swobodnego wyboru, gdzie, kiedy i dla której platformy w danej chwili chce pracować – wylicza Łukasz Witkowski, współzałożyciel Natviolu, polskiej aplikacji rozliczeniowej dla kierowców i kurierów.

Stąd, jak słyszymy w branży, platformy skłonne są do rozmów z rządem. Czy umowy-zlecenia będą złotym środkiem? To scenariusz, który odpowiadałby części samych zainteresowanych. Ci oczekują bowiem stabilnych i przewidywalnych warunków. Jak pokazują badania Pyszne.pl, które publikujemy jako pierwsi, niemal 90 proc. kurierów chciałoby otrzymywać stawkę za usługę plus bonusy. Chodzi o dodatki za pracę np. w okresie zimowym (79 proc. wskazań), za używanie własnego sprzętu (78 proc.) czy darmowy dostęp do akcesoriów jak plecak, kurtka, kask (46 proc.).

Wyzwaniem jest jednak kolejny postulat, a chodzi o zachowanie elastyczności, która jest wyróżnikiem branży dostaw jedzenia. Prawie 90 proc. ankietowanych chce zachować możliwość wyboru dni tygodnia i pory dnia, w których świadczy usługi. – Ze względu na specyfikę pracy jest ona raczej skierowana do ludzi młodych, często łączących pracę z nauką, dla których bardzo istotnym kryterium jest elastyczność – tłumaczy prof. Krzysztof Walczak z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Zmiany w pracy przez aplikację

Zdaniem Arkadiusza Krupicza, dyrektora zarządzającego i współzałożyciela Pyszne.pl, warto wziąć pod rozwagę głosy optujące za zachowaniem elastyczności pracy i wprowadzeniem umów zleceń. – Branża delivery będzie się mocno rozwijać. Jako Pyszne.pl chcemy dostarczać już nie tylko jedzenie od blisko 16 tys. partnerów, ale także zakupy, kwiaty, słodkości czy drobną elektronikę. Platformy będą potrzebować więcej kurierów, istotna jest zatem atrakcyjność tego sektora nie tylko w wymiarze finansowym, ale także usprawniającym pracę – przekonuje Krupicz.

Prace nad PWD rozpoczęły się prawie trzy lata temu. Komisja Europejska zaproponowała wtedy nową dyrektywę o pracy platformowej – miała regulować ona zatrudnienie osób, których czas pracy i wynagrodzenie zależą od zamówień napływających na aplikacje na smartfony i portale internetowe.