Mniejsza kara, jeśli Boeing przyzna się do winy

Resort sprawiedliwości USA radzi Boeingowi przyznać się do winy niedotrzymania umowy z nim o odroczonym oskarżeniu. To uchroni koncern od procesu i gigantycznej kary. Nowa umowa będzie przewidywać 3-letni okres próbny, mianowanie niezależnego nadzorcy do kontrolowania koncernu, czy się wywiązuje z nowych ustaleń oraz grzywnę.