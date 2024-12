Strajk na budowie nadzorowanej przez Putina. Nie ma pieniędzy na wypłaty

„Teraz cała nowoczesna, szybka autostrada między Moskwą a Kazaniem – naszymi największymi ośrodkami biznesowymi, turystycznymi i kulturalnymi – jest gotowa. Podróż – licząca ponad 800 kilometrów – zajmie około sześciu i pół godziny, czyli prawie dwukrotnie szybciej niż dotychczas”.

Rosyjski GDDKiA nie płaci, a koszty autostrady rosną

O ile z Moskwy do Kazania była to modernizacja starej drogi, to odcinek Diurtuli-Aczit, który objął strajk, budowany jest od podstaw. Układa go trzech podwykonawców, z których każdy odpowiada za odcinek w swoim regionie – Baszkortostanie, Kraju Permskim i obwodzie swierdłowskim.

Początkowo władze zamierzały przeznaczyć na budowę autostrady 800 mld rubli do 2027 roku. Jednak w 2023 roku cena urosła do 901,5 mld rubli. Szef Avtodora Wiaczesław Pietuszenko tłumaczył to rosnącymi cenami materiałów budowlanych. Trasa do Jekaterynburga miała zostać otwarta do końca 2024 roku, ale pod koniec listopada termin przesunięto na 2025 rok.

Firmy budowlane na granicy bankructwa

Sytuacja firm budowlanych w Rosji jest równie zła jak w innych poza zbrojeniowych sektorach. Krajowe Stowarzyszenie Firm Infrastrukturalnych (NAIC), zrzeszające organizacje zajmujące się budową dróg szybkiego ruchu, ostrzegało Kreml przed groźbą masowych bankructw.

Kondycja finansowa przedsiębiorstw pogarsza się w związku ze wzrostem wynagrodzeń o 45,1 proc. w ciągu ostatnich dwóch lat, wzrostem cen leasingu sprzętu o 54,6 proc., a także rosnącymi cenami materiałów budowlanych i paliw. Towarzyszy temu zmniejszenie zamówień. W rezultacie łączne przychody firm drogowych w tym roku spadną o blisko połowę (43 proc.) w porównaniu do 2022 roku. Może to zmusić firmy do zwolnień pracowników, likwidacji obiektów i zamykania projektów.