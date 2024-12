Od najbliższej soboty pociągi pojadą szybciej na głównych trasach

Czytaj więcej Transport Dzięki CPK z Warszawy do Łodzi pojedziemy szybciej Jest umowa na przygotowanie budowy pierwszego odcinka Kolei Dużych Prędkości. Efektem tych prac ma być szybkie połączenie między Warszawą, Centralnym Portem Komunikacyjnym a Łodzią.

Dzięki zmianie trasy pociągu Hańcza na trasie Kraków – Wilno pojawi się bezpośrednie połączenie Kielc, Skarżyska-Kamiennej i Radomia z Białymstokiem oraz pierwsze dla mieszkańców tych miast połączenie międzynarodowe. Z 8 do 14 zwiększy się liczba pociągów kursujących pomiędzy Kielcami i Krakowem. Natomiast wydłużenie trasy składu TLK Lubomirski w relacji Gdynia – Zakopane do Kołobrzegu przyniesie codzienne połączenie mieszkańcom Pomorza do Warszawy, Radomia, Kielc, Krakowa i Zakopanego.

Więcej pociągów do Czech i Niemiec

W połączeniach międzynarodowych pojawią się cztery nowe do Czech pociągami IC Baltic Express do Pragi. Mają się zatrzymywać w Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu, a także w mniejszych miastach: Tczewie, Inowrocławiu, Gnieźnie, Lesznie i Kłodzku. Do Berlina pojedzie IC Galicja, który wyruszy z Przemyśla przez Kraków. Jak informuje PKP Intercity, dzięki temu pomiędzy Krakowem a Berlinem pociągi będą kursować co 4 godziny.

Pasażerom ma być wygodniej. To dlatego, że kolej zmniejszy liczbę pociągów kategorii TLK na rzecz kategorii IC z nowymi lub zmodernizowanymi wagonami lub elektrycznymi zespołami trakcyjnymi. Jeśli obecny rozkład planuje 303 pociągi IC, to od połowy grudnia ich liczba wzrośnie do 359.

Jak informuje zarządzająca infrastrukturą spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, od początku grudnia złagodzono przepisy określające dopuszczalną prędkość w miejscach, gdzie są roboty na torach sąsiednich. Do tej pory pociągi musiały zwalniać do 20 km/h. Nowe regulacje pozwalają na jazdę zgodnie z obowiązującym rozkładem, co poprawi płynność ruchu i skróci czas przejazdu.