Dla konsumentów kluczowymi elementami procesu płatności online są bezpieczeństwo, wygoda i szybkość. Płatność w internecie powinna zatem, wzorem płatności zbliżeniowych, trwać kilka sekund, wymagać od użytkowników minimum czynności, zapewniając jednocześnie najwyższy poziom bezpieczeństwa. Na polskim rynku pojawiło się rozwiązanie, które odpowiada na potrzeby 23 mln Polaków kupujących w sieci. Click to Pay to nowy standard dobrze znanej metody płatności kartą w internecie. Czym się różni od tradycyjnego „zapłać kartą”?

Płatność kartą w internecie jednym kliknięciem

Użytkownicy, wybierając płatność kartą za pomocą standardu Click to Pay, tylko raz będą proszeni o podanie danych karty takich, jak jej 16-cyfrowy numer, termin ważności, kod CVV/CVC2. Konsumenci, którzy zapiszą kartę (lub karty) do profilu Click to Pay oraz dodadzą urządzenie, z którego korzystają do zaufanych, przy kolejnych zakupach zostaną automatycznie rozpoznani, a płatność będzie mogła odbyć się jednym kliknięciem. Dotyczy to nie tylko e-sklepu, w którym zarejestrowano profil Click to Pay, ale każdego innego oferującego tę metodę płatności. Click to Pay wdrożyły takie firmy jak Autopay, PayU, Przelewy24 oraz Tpay, które udostępniają to rozwiązanie swoim klientom, czyli platformom i sklepom prowadzącym sprzedaż w internecie. W praktyce oznacza to, że w każdym sklepie internetowym, w którym płatności obsługuje jedna z ww. firm, można zapłacić kartą za pomocą Click to Pay. Lista e-sklepów z Click to Pay systematycznie się powiększa.

Click to Pay ma zapewnić konsumentom jednakowe doświadczenie płatności kartą w internecie - gdziekolwiek robimy zakupy - w Polsce czy na świecie - i bez względu na to, jaką kartę posiadamy, płatność przebiega tak samo szybko i bezpiecznie.

Bezpieczeństwo oparte na tokenizacji

Click to Pay to nie tylko doświadczenie szybkiego i prostego płacenia kartą w internecie, bez konieczności wpisywania numerów i danych karty. To również najwyższa jakość bezpieczeństwa płatności. Rozwiązanie opiera się na technologii tokenizacji – wrażliwe dane takie, jak numer karty płatniczej, zostają zastąpione unikalnym ciągiem znaków (tokenem), który generowany jest indywidualnie dla każdej transakcji i powiązany jest z konkretną kartą i urządzeniem. W mało prawdopodobnym przypadku przechwycenia tokena przez cyberprzestępców i tak nie mógłby zostać on wykorzystany do dokonania jakichkolwiek transakcji. Tokenizacja uznawana jest aktualnie za najlepsze dostępne rozwiązanie zwiększające ochronę danych kart i bezpieczeństwo płatności cyfrowych. Dlatego, jednym z celów Mastercard jest osiągnięcie 100% tokenizacji transakcji online w Europie do 2030 r. Poza tokenizacją, użytkownicy Click to Pay – tak jak w przypadku płatności kartą – będą zobowiązani potwierdzić swoją płatność w aplikacji bankowej lub za pomocą innego sposobu autentykacji dwuskładnikowej, który oferuje ich bank. Natomiast, użytkownicy Click to Pay, którzy nie zapiszą swoich urządzeń (laptopa, smartfona, komputera) do zaufanych, podczas potwierdzania płatności kartą, będą dodatkowo poproszeni o wprowadzenie jednorazowego kodu przesłanego SMS-em lub wysłanego na podany adres e-mail.

- Click to Pay pozwala przenieść doskonale znane polskim konsumentom jednolite doświadczenie z płatności zbliżeniowych w sklepach stacjonarnych do świata online. W sklepach stacjonarnych, gdziekolwiek robimy zakupy, bez względu na to po jaką kartę sięgamy, proces płatności wygląda tak samo. Dokładnie na to również chcemy postawić w e-commerce. Skupiliśmy się na tym, aby uprościć sposób płatności w internecie, tak aby każdy klient, w każdym sklepie internetowym, płacił w jeden, bezpieczny i szybki sposób – mówi Daria Auguścik, dyrektorka ds. rozwoju biznesu e-commerce w polskim oddziale Mastercard Europe.

Foto: Mat. Partnera

Chargeback i inne korzyści dla konsumentów

Już co drugi Polak kupujący w internecie jest otwarty na korzystanie z płatności Click to Pay, a 85% respondentów, którzy na co dzień płacą kartą za zakupy online uważa, że proces płatności za jego pomocą jest łatwy i zrozumiały - pokazuje badanie Minds & Roses przeprowadzone dla Mastercard. Bezpieczeństwo, szybkość i łatwość płatności to nie jedyne korzyści tego rozwiązania. Dla użytkowników Click to Pay dostępne są również wszystkie benefity, związane z płatnością kartą, w tym również możliwość reklamacji transakcji płatniczej u wydawcy karty (np. banku), za pośrednictwem procedury chargeback.

Chargeback to udostępniana przez wydawcę karty (bank, fintech) reklamacyjna procedura zwrotu środków dla klienta płacącego kartą lub kartą za pomocą Click to Pay w internecie w przypadku oszustwa / nie otrzymania produktu / usługi i wyczerpania się wszelkich innych możliwości reklamacji.

Click to Pay umożliwia również zapisanie wielu różnych kart płatniczych w jednym profilu i działa na wszystkich urządzeniach, za pośrednictwem których kupujemy online. To oznacza, że z poziomu jednego narzędzia można zarządzać wieloma kartami płatniczymi, co może znacznie ułatwić konsumentom realizacje i rozliczanie zakupów (np. osobistych, firmowych itp.).

- Współczesny polski konsument lubi zarządzać swoimi wydatkami oraz jest otwarty na nowe technologie. Robiąc zakupy online konsumenci chcą zaoszczędzić czas oraz pieniądze. Taką możliwość daje im globalny standard płatności kartą w internecie – Click to Pay, który pozwala zapłacić za zakupy dosłownie jednym kliknięciem. Co ważne, Click to Pay opiera się na zaawansowanej technologii tokenizacji, która zastępuje wrażliwe dane karty płatniczej unikalnym tokenem i gwarantuje pełne bezpieczeństwo transakcji – komentuje Joanna Erdman, prezeska zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa

Tarcza na porzucone koszyki

Dlaczego wdrożenie Click to Pay może być istotne dla sklepów internetowych? Jeden z kluczowych powodów, który zniechęca klientów do zakupów w e-sklepie jest konieczność założenia konta, wypełniania długich formularzy, a następnie logowanie się za pomocą loginów i haseł. Z tego powodu już teraz wielu konsumentów preferuje płatność „jako gość”, choć i tak wymaga to uzupełniania przez nich podstawowych informacji i procesowania płatności. Natomiast klienci, którzy korzystają z Click to Pay są automatycznie rozpoznawani w sklepach internetowych, co pozwala im ominąć frustrujące procesy. Zakupy przebiegają szybko i sprawnie, co wpływa również na wskaźniki sprzedażowe e-sklepu.

Foto: Mat. Partnera

Kolejnym obszarem ryzyka, który oddziałuje na decyzje klientów i może skutecznie zniechęcić ich do finalizacji zakupu, jest proces płatności. Do rezygnacji dochodzi najczęściej właśnie na etapie płacenia. Raport Tpay wskazuje, że do sklepu online przyciąga klientów przede wszystkim cena (62%) i metody płatności (31%) – im więcej różnorodnych i bezpiecznych sposobów płacenia mają do dyspozycji kupujący, tym większa szansa na zamknięcie sprzedaży. Jest o co powalczyć - jak wskazuje Izba Gospodarki Elektronicznej, 6 na 10 konsumentów porzuca koszyki zakupowe. Przyczynami są ukryte koszty, brak zaufanych sposobów płatności i dostawy, skomplikowana polityka zwrotów i reklamacji – w tym obszarze również atrakcyjną opcją może okazać się możliwość reklamacji transakcji płatniczej za pośrednictwem usługi chargeback.

Polskie e-sklepy na zagranicznych rynkach

Mastercard udostępnił Click to Pay w ponad 40 krajach i kontynuuje ekspansję narzędzia na całym świecie. W każdym e-sklepie, bez względu na to gdzie prowadzona jest sprzedaż, płatność za pomocą Click to Pay odbywa się w ten sam sposób. Dzięki temu, klienci, którzy chcą skorzystać z oferty sklepów zagranicznych, mają do dyspozycji ten sam globalny, rozpoznawalny i bezpieczny standard płatności, co również wpływa na wiarygodność sklepu internetowego, a ostatecznie przekłada się na wzrost sprzedaży zagranicznej. Dla wielu sklepów to szansa na pozyskanie nowych klientów spoza Polski, otworzenie się na nowe rynki i ekspansję zagraniczną.

- Do 2027 r. wartość rynku e-commerce w Polsce ma przekroczyć 187 mld zł. To niemal dwukrotnie więcej w stosunku do 2021 r. Perspektywy dla przedsiębiorców prowadzących działalność w intrenecie są obiecujące, jednak krajobraz polskiego e-commerce’u będzie coraz bardziej konkurencyjny. Głównym polem pojedynku o klienta w przestrzeni cyfrowej staje się niezawodność, szybkość, elastyczność i przejrzystość. Poprawa doświadczeń w kontekście płatności może mieć również kluczowe znacznie. Nieustanna praca nad ścieżką zakupową klientów, przy jednoczesnym, maksymalnym uproszczeniu procesu zakupu, to recepta na osiągnięcie jeszcze większego wzrostu – komentuje Daria Auguścik z Mastercard.

Click to Pay to rozwiązanie oparte na globalnych standardach branży płatniczej EMVCo. W Polsce prace nad popularyzacją rozwiązania koordynuje Fundacja Polska Bezgotówkowa wraz z partnerami, w tym Mastercard.

Jak zacząć korzystać z Click to Pay?

Jeśli chcesz skorzystać z Click to Pay, wystarczy, że przy płatności w wybranym e-sklepie zaznaczysz opcję płatność kartą za pomocą Click to Pay. W mniej niż minutę założysz swój profil, zapiszesz kartę płatniczą oraz dodasz urządzenie do listy zaufanych. Niebawem możliwość zapisania karty w Click to Pay będzie oferowana także przez wydawców kart płatniczych (np. banki) w aplikacji mobilnej oraz w bankowości online.

Materiał Promocyjny